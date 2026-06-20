El España – Arabia no se podrá ver en las pantallas gigantes de la plaza de Colón por las altas temperaturas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Ayuntamiento de Madrid han suspendido el llamado evento Plaza Selección, que era la posibilidad de ver el partido entre España y Arabia Saudí de este domingo en el Mundial en pantallas gigantes en la Plaza de Colón de Madrid. La suspensión se debe a las altas temperaturas previstas a esa hora en la capital de España.

Así, el segundo encuentro de la selección española en el Mundial, que arrancará a las 18:00 hora peninsular española, no se podrá seguir en la Plaza de Colón, tal y como estaba previsto y como ya se hizo en el primer duelo del pasado lunes ante Cabo Verde.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lanzó el aviso naranja por altas temperaturas en Madrid entre las 13:00 y las 21:00 horas de este domingo y el encuentro justo entra dentro de las horas de más calor en la capital de España. Se prevén temperaturas de hasta 39 grados. Por este motivo se ha activado también la Fase de Emergencia y Situación Operativa 1 del Plan de Actuación ante Altas Temperaturas del Ayuntamiento de Madrid (CALORMAD).

La suspensión ha sido tomada tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Federación Española de Fútbol, organizadora de este gran evento en el centro de Madrid. Con ello, por motivos de seguridad y protección de la salud pública, se ha decidido cancelar todas las actividades previstas en la plaza de Colón, incluida la retransmisión del encuentro. «Se recomienda a los aficionados seguir el partido desde espacios acondicionados y climatizados, evitando la exposición prolongada al calor y atendiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil», señala la RFEF.

Cabe recordar que el tercer encuentro de España en el Mundial, ante Uruguay, no se podrá seguir en esta plaza, toda vez que el duelo se disputa el próximo sábado a las 2:00 horas. Eso ya estaba previsto, por lo que habrá que esperar a la ronda de dieciseisavos para volver a disfrutar de la pasión por la selección española en este lugar.

‘Plaza Selección’ en Colón

Este evento en Colón consta de un espectacular espacio donde los aficionados pueden seguir en directo los encuentros de España durante el Mundial y vivir «una experiencia colectiva» única alrededor del Mundial y de la Selección. El recinto cuenta con pantallas gigantes, tienda oficial y museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una amplia oferta gastronómica para animar tanto la previa como el pospartido.

Sin embargo, por las altas temperaturas que se esperan en Madrid este domingo, no estará habilitado para el encuentro ante Arabia Saudí.