Horarios y dónde están las pantallas gigantes para ver los partidos del Mundial 2026 en Madrid: consulta el calendario completo por días

El Mundial de Fútbol 2026 ya está en marcha y, aunque se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, en Madrid también se va a vivir con intensidad. Como en anteriores torneos, la ciudad vuelve a sacar el fútbol a la calle con espacios preparados que nos van a permitir seguir a la selección española en directo junto a otros aficionados, de modo que si no te quieres perder nada es importante saber dónde van a estar las pantallas gigantes para ver los partidos del Mundial 2026 en Madrid con las primeras fechas ya confirmadas, y correspondientes a la fase de grupos.

El gran punto de encuentro estará en la Plaza de Colón, donde se instalará la llamada Plaza Selección. Allí se colocarán pantallas gigantes para ver los partidos de España, además de zonas de ocio, música en directo, propuestas gastronómicas y actividades durante todo el día. La entrada será gratuita hasta completar aforo, algo que conviene tener en cuenta porque se espera una gran afluencia. A esto se suma la cobertura televisiva. RTVE emitirá varios partidos en abierto, incluidos todos los de la selección española, mientras que DAZN ofrecerá el torneo completo. Aun así, para muchos aficionados el plan pasa por vivir los encuentros fuera de casa, en un ambiente mucho más colectivo y disfrutarlos en esas pantallas gigantes dispuestas los siguientes días y para estos partidos:

15 de junio: España – Cabo Verde

El debut de España marcará el primer gran día del Mundial en Madrid. El partido frente a Cabo Verde se jugará a las 18:00 y podrá seguirse en directo desde la Plaza Selección, que abrirá desde las 12:00 hasta las 22:30.

Durante toda la jornada, el recinto estará activo con ambiente previo, música y actividades, lo que hace que muchos aficionados opten por llegar varias horas antes del partido. No es sólo ver el encuentro, sino que se va a poder pasar la tarde completa alrededor del fútbol.

Ese mismo día, el Mundial ya habrá dejado otros partidos destacados en la fase de grupos, como el Brasil – Marruecos (00:00 del día 14) o el Alemania – Curazao (19:00 del día 14), que sirven para empezar a medir el nivel de las grandes selecciones. España arranca así su camino en un grupo accesible, pero en el que necesita empezar sumando.

21 de junio: España – Arabia Saudí

El segundo partido de España volverá a jugarse a las 18:00 y se podrá seguir también desde las pantallas gigantes de Colón, con el mismo horario del recinto de 12:00 a 22:30.

Este encuentro puede ser clave para encarrilar la clasificación a la siguiente fase. Si España llega con una victoria previa, podría dejar prácticamente sellado su pase, lo que añade todavía más interés al ambiente que se vivirá en Madrid. En esos días, además, el Mundial entra en una fase especialmente intensa. Partidos como Argentina – Austria (22 de junio a las 19:00) o Inglaterra – Ghana (23 de junio a las 22:00) empezarán a definir posiciones en los grupos y aumentarán la atención de los aficionados. Es un momento en el que ya no solo importa España, sino también cómo se van a estar moviendo las grandes favoritas.

27 de junio: España – Uruguay

El último partido de la fase de grupos presentará un escenario completamente distinto. España se enfrentará a Uruguay en la madrugada, a las 02:00, lo que impedirá su proyección en pantallas gigantes en Madrid.

Por este motivo, la Plaza Selección no emitirá el encuentro, aunque sí abrirá en horario reducido, de 12:00 a 18:30. Será una jornada más tranquila en comparación con las anteriores, sin fútbol en directo desde Colón. Aun así, el partido tiene un peso importante, ya que puede decidir la posición final de España en el grupo. Además, en esos días también se disputarán encuentros relevantes como Ecuador – Alemania (25 de junio a las 22:00) o Uruguay – España, que marcarán los cruces de la siguiente fase.

Este tramo final de la fase de grupos es especialmente decisivo, porque define qué selecciones avanzan y en qué posición, algo clave de cara a los cruces. Y a partir de ese momento, todo dependerá de la posición final con la que España en el grupo. Si consigue terminar como primera clasificada, se enfrentará a la segunda del Grupo J en los dieciseisavos de final, mientras que si acaba segunda también cruzará con un rival de ese mismo grupo, aunque con un camino diferente en el cuadro. Incluso existe la opción de avanzar como una de las mejores terceras, algo que añade más incertidumbre a esta última jornada.

En caso de clasificación, la previsión es que la Plaza Selección amplíe su actividad en Madrid para seguir proyectando los partidos de España en las rondas eliminatorias, como ya ha ocurrido en otros torneos. Eso significaría que las pantallas gigantes instaladas en Madrid volverían a convertirse en punto de encuentro en la ciudad, especialmente si la selección avanza hacia las fases decisivas del Mundial y como se desea llega a la gran final prevista para el 19 de julio.