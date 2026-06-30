Mágico Munar en Wimbledon: se agiganta para rendir al campeón de Queen’s

El cielo, que ha vivido encapotado gran parte de la mañana, se despeja cuando Munar abandona la pista. «¡Vamos!», grita. Acaba de debutar en Wimbledon con un triunfo (6-1, 6-4, 6-3) de prestigio sobre el argentino Cerúndolo, que venía de tocar el cielo. En realidad, los caminos de ambos tenistas hasta el All England Lawn Tennis Club han sido radicalmente opuestos.

Munar no había conseguido ningún triunfo en la gira de hierba, mientras que Cerúndolo tenía el título de Queen’s bajo el brazo. Ya saben lo que pasó. No hay muchas lógicas en el tenis. Munar pasó por encima del argentino y avanza a segunda ronda. Precisamente, de Queen’s se tuvo que borrar Munar a última hora debido a la extracción de las muelas del juicio.