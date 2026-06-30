El juez manda al banquillo al número 2 de Diana Morant en el PSOE valenciano por calumnias al PP

El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número 1, ha abierto procedimiento abreviado contra Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSOE valenciano de Diana Morant, como autor de un presunto delito de calumnias, tipificado en los artículos 205 a 209 del Código Penal. La apertura del procedimiento abreviado se produce después de que el también diputado provincial del PSOE en la Diputación de Valencia y concejal socialista en Gandía atribuyera al PP la autoría de los actos vandálicos cometidos en la sede del PSPV de Valencia el 6 de julio de 2025. Es decir, hace ahora un año.

El PP de Gandía, que lidera Víctor Soler, ya ha reclamado abiertamente al alcalde de la localidad, el también socialista José Manuel Prieto, que destituya de sus funciones como concejal a Vicent Mascarell, lo que de facto supondría también su salida de la Diputación de Valencia. Los populares entienden, y así lo exigen a Prieto, que «no se puede exigir ejemplaridad a los demás mientras se protege a un concejal procesado».

El 6 de julio de 2025, según consta en el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Vicent Mascarell refirió expresiones que el juez califica de «despectivas al Partido Popular en su conjunto, grabando, difundiendo públicamente en redes sociales y en medios periodísticos variados, un vídeo delante de la fachada pintada de negro de la sede del PSPV-PSOE de la ciudad de Valencia, explicando que el acto vandálico, producido en la sede política, era sin duda obra de personas del Partido Popular, a quienes atribuyó ser autores materiales del acto de deterioro material de la fachada» del citado partido.

Tal como entonces publicó OKDIARIO, el ataque a la sede socialista en Valencia se había producido en la madrugada de ese domingo 6 de julio. Y, con posterioridad, un grupo autodenominado Juventud Combativa reivindicó la autoría de los hechos de aquella madrugada. Sin embargo, Vicent Mascarell había responsabilizado al PP del citado ataque a la mencionada sede socialista.

El 12 de julio, la secretaria general del PP en la provincia de Valencia, Remedio Mazzolari, presentó ante el juzgado solicitud para la celebración del acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal contra Vicent Mascarell, por atribuir a los populares la autoría del ataque a la sede socialista, en Valencia.

En noviembre del mismo año, el PP provincia de Valencia interpuso una querella criminal contra Vicent Mascarell, después de que él ni su letrado comparecieran al acto de conciliación.

Ahora, el juez entiende que las frases «dichas por Vicent Mascarell en la red social X son inexactas, no verdaderas, ya que con posterioridad a la publicación del vídeo por Juventud Combativa, grupo comunista vinculado al Frente Obrero, reivindicó la autoría de tales hechos». Y concluye más adelante en su auto que «debe llegarse al juicio oral ante el juzgado de lo Penal de Valencia al concurrir indicios de autoría del delito».

La resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma (ante el mismo juzgado) o de apelación (ante la sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Valencia), pero sitúa a Diana Morant en la tesitura de tener que destituir a su número 2 en el PSPV.