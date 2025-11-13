El PP se querella contra el número 2 de Diana Morant por atribuirle el ataque a la sede del PSPV

El Partido Popular de la provincia de Valencia, que preside Vicent Mompó, prepara una querella criminal contra el socialista Vicent Mascarell. Este último, secretario de Organización del PSPV-PSOE y número 2 de la secretaria general de los socialistas valenciano, la ministra Diana Morant. Así, lo ha confirmado este mismo jueves Remedios Mazzolari, secretaria general del PP en la provincia de Valencia, a las puertas de la Ciudad de la Justicia. La querella se produce después de que ni Vicent Mascarell ni su letrado hayan comparecido en el acto de conciliación entre las partes fijado para este jueves en Valencia. Los populares ya habían avisado en julio, cuando se produjeron los hechos, que ahora tienen trascendencia judicial, que en caso de que el número 2 de Diana Morant no acudiera al acto de conciliación interpondrían la citada querella.

En concreto, los populares habían decidido acudir a la sede judicial porque Vicent Mascarell les atribuyó la autoría del ataque a la sede socialista, en Valencia, ocurrido el domingo, 6 de julio. Sin embargo, el citado ataque, como luego se demostró, no fue perpetrado por el PP, sino por un grupo antisistema.

El ataque a la sede socialista en Valencia se había producido en la madrugada de ese domingo 6 de julio. Y, con posterioridad, un grupo autodenominado Juventud Combativa reivindicó la autoría de los hechos de aquella madrugada. Sin embargo, Vicent Mascarell había responsabilizado al PP del citado ataque a la mencionada sede socialista.

En concreto, según constaba en el escrito entonces presentado por el PP, Vicent Mascarell decía: «Los ataques que hemos sufrido los socialistas valencianos en nuestra sede, vemos que no es fruto de la improvisación, estamos ante un acto pensado con premeditación, alevosía y nocturnidad, que tiene un actor intelectual, Partido Popular, que tiene un autor con nombres y apellidos, Partido Popular».

Este jueves, Remedios Mazzolari, ha expresado que Vicent Mascarell «no ha venido. No se ha personado, en un acto más de cobardía, en ese clima de confrontación, mentira y crispación social en el que está instalado el Partido Socialista. Y no nos deja otro camino que presentar la querella y ratificarnos en nuestra denuncia».

Vicent Mascarell, número 2 de Diana Morant, como se ha dicho, es el mismo que este 2 de octubre escribió en su perfil de X, lo que sonó a una velada intimidación, que hacía referencia a la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la procesión cívica del 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente», dejó escrito Mascarell en un mensaje aún más extenso.

Y es, también, quien ese mismo 2 de octubre acusó a la diputada valenciana con síndrome de Down, la parlamentaria del PP Mar Galcerán, de tener «la mente sucia». También, en una publicación en su perfil de la red social X, antes Twitter. Mascarell borró más tarde ese tuit. Y terminó por disculparse con otra publicación.