El nº 2 de Diana Morant acusa a una diputada del PP con síndrome de Down de tener «la mente sucia»

Vicent Mascarell, el nº 2 de Diana Morant en el PSOE valenciano, en su calidad de secretario de Organización, ha acusado a la diputada valenciana con síndrome de Down, la parlamentaria del PP Mar Galcerán, de tener «la mente sucia». Lo ha hecho en una publicación en su perfil de la red social X, antes Twitter. Mascarell ha borrado más tarde ese tuit. Y ha terminado por disculparse con otra publicación.

Los hechos se han producido después de que Vicent Mascarell subiera publicara un mensaje que para los populares suponía una velada amenaza, relacionada con la presencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la procesión cívica del Día de la Comunidad Valenciana. Vicent Mascarell ha manifestado a este respecto en su perfil que: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente, un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia».

Rápidamente, ante la envergadura de lo que Vicent Mascarell manifestaba en esa publicación, algunos diputados del PP le han respondido. Y, entre ellos, Mar Galcerán. La diputada ha reprochado a Mascarell en un tuit más largo: «Tiene la boca muy sucia». A lo que Vicent Mascarell le ha contestado: «Y usted la mente».

Carlos Mazón se ha hecho eco de lo sucedido en el transcurso de la sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana y ha solicitado tanto a los socialistas como Compromís que mostrasen solidaridad con Mar Galcerán. Y, en el caso del PSOE, que pidieran perdón. El síndico socialista José Muñoz ha lanzado unas cariñosas palabras a Mar Galcerán, pero no una disculpa formal.

Vicent Mascarell, finalmente, ha decidido borrar la publicación de su perfil de X. Y, algo después, ha publicado en esa misma red social una disculpa, ya en una publicación nueva que nada tenía que ver con la anterior.

Se da la circunstancia de que el 24 de mayo de 2023, OKDIARIO publicó una entrevista con Mar Galcerán en la que ella manifestaba abiertamente: «Soy una persona con síndrome de Down que en el PP siempre se ha sentido integrada». Este jueves, sus compañeros de bancada le han dedicado un sonoro aplauso en señal de reconocimiento a la labor que esta desarrollando en esta legislatura en las Cortes Valencianas.