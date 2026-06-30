Francia – Suecia, en directo: dónde ver, alineaciones y última hora en vivo online del partido del Mundial 2026 hoy

Francia y Suecia están preparados para enfrentarse en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este choque se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y Les Bleus son claros favoritos, por lo que todos esperan que Kylian Mbappé, Dembélé o Michael Olise estén a un alto nivel para llevar a los suyos a los octavos de esta Copa del Mundo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Suecia.

Francia – Suecia del Mundial 2026, en directo

Así está el Mundial 2026

Ya hemos conocido a los primeros equipos que se han clasificado para los octavos de final del Mundial 2026. El primero de ellos en hacerlo fue Canadá, que se cargó a Sudáfrica en el tiempo añadido con un gol de Eustaquio. Los canadienses se enfrentarán a Marruecos, que se cargó a Holanda en la tanda de penaltis en uno de los partidos más igualados de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo. Brasil sufrió, pero acabó cargándose a Japón también en el tiempo añadido, salvando los muebles a última hora. El otro equipo que avanzó también fue Paraguay, que dio la sorpresa contra Alemania, a la cual apeó en la fatídica tanda de penaltis.

El rival de Francia o Suecia

El ganador de este cruce de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se tendrá que enfrentar a Paraguay. Como ya hemos dicho, el combinado sudamericano ha sido una de las grandes sorpresas tras cargarse a Alemania en la tanda de penaltis. Francia y Suecia eran conscientes de que su rival potencial iba a ser Die Mannschaft, pero tras esa victoria inesperada de los uruguayos tanto los franceses como los suecos van a tener, a priori, un rival inferior al que era el conjunto alemán, aunque también hay que reconocer que los de Julian Naggelsman no estaban en su mejor momento.

Partidazo en Nueva York

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Suecia que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este choque tan emocionante se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y se espera, obviamente, que sean los galos los que pasen de ronda, pero Didier Deschamps y sus pupilos son conscientes de que ya se han producido varias sorpresas y tendrán que esforzarse al máximo para poder cargarse al combinado sueco.