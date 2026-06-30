Alineación de Francia para el partido ante Suecia en dieciseisavos del Mundial 2026 hoy

La alineación de Francia para medirse a Suecia en los dieciseisavos de final tiene la novedad de Barcola en el frente de ataque para acompañar a Mbappé y a Dembélé. El conjunto galo busca los octavos de final del Mundial 2026, donde ya le espera Paraguay.

Deschamps hace dos cambios importantes en su alineación titular para medirse este martes a Suecia. Mete a Digne en el lateral zurdo por Theo Hernández. Y hace lo propio en el frente ofensivo con Barcola por Doué.

La alineación de Francia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Suecia comienza en la portería con Maignan, que viene realizando buenas actuaciones bajo palos.

La defensa gala estará formada por Koundé en el lateral derecho y Digne en el izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Saliba y Upamecano. Por delante formará un doble pivote con Tchouaméni y Rabiot.

Y en el frente de ataque de Francia estará Barcola como máxima novedad junto a Mbappé y Dembélé. Ambas estrellas de la selección llevan cuatro goles cada uno y buscan el pichichi. Les acompañará Olise.

Alineación de Francia ante Suecia

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

El once de Suecia enfrente estará formado por Widell, Lagerbielke, Lindelof, Gudmunsson, Svensson, Ayari, Bergvall, Stroud, Elanga, Isak y Gyokeres.