Mbappé asiste al show de Dembélé

Kylian Mbappé asistió al show de Ousmane Dembélé en el Noruega-Francia (1-4). El Balón de Oro se apropió del protagonismo en la selección francesa con una actuación sensacional que enmarcó un hat-trick en menos de media hora. Los tres goles fueron de bellísima factura y los marcó todos en cuestión de 25 minutos. Del 7′ al 32′ de la primera parte. Brutal.

Mbappé fue partícipe del show del mosquito, entregándole los balones que terminaron en sus dos primeras maravillas. Por lo cual, la estrella de Francia y del Real Madrid también puede decir que ha desbloqueado las asistencias en el Mundial 2026. Los goles, eso sí, se los reserva para las eliminatorias. Se mantiene tras el choque de este viernes como segundo máximo goleador con cuatro dianas, una menos que Leo Messi.

El Noruega-Francia en Boston era el Haaland-Mbappé, pero el seleccionador noruego, Stale Solbakken, nos privó de este esperado duelo sentando al killer noruego, que también lleva cuatro goles en el torneo, de inicio a fin. El galo, sin Didier Deschamps en el banquillo por el fallecimiento de su madre, jugó hasta el minuto 86.

Se sentó contrariado porque no paró de buscar el gol. Tras el hat-trick a lo bestia de Dembélé y el amago de Noruega con enchufarse con el 1-2 de Aasgaard y el penalti fallado por Larsen, Mbappé se empeñó en sentenciar él la contienda y el pleno de Francia en la fase de grupos. No le salió cara esta vez…

Mbappé mira a Suecia y se relame

Aunque con el paso de las horas recapacitará y pensará que mejor que sea hoy cuando le falle la puntería. Lo próximo para Kylian, que está hambriento de goles, es Suecia en dieciseisavos. A priori, rival propenso para engordar su cuenta, mantener el duelo con Messi y, de paso, meter a Francia en octavos. Enfrente, goleadores carísimos como Isak y Gyökeres.