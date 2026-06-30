A qué hora se juega el Francia – Suecia del Mundial 2026: horario y dónde ver por televisión en directo y gratis el partido hoy

Francia y Suecia se van a ver las caras en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para protagonizar un auténtico partidazo en el que solo puede quedar una. Ambas selecciones son conscientes de que cualquier mínimo error las echa de la Copa del Mundo y es por eso que en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey se verá un gran espectáculo digno de una competición como esta. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este choque entre Les Bleus y los suecos.

Francia – Suecia de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Francia y la de Suecia se miden en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y que se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El combinado galo es el gran favorito para llevarse el triunfo y sacar el billete para los octavos de final de esta Copa del Mundo y es por ello que se encomiendan a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise para tratar de conseguir ese triunfo ante un combinado nórdico que no se amilanará y que tratará de dar la sorpresa. La FIFA ha programado este choque para este martes 30 de junio y fue fijado en el horario de las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Francia vs Suecia del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir íntegramente todos los partidos de la Copa del Mundo, pero RTVE también puede ofrecer como máximo uno al día. Este Francia – Suecia de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas y también en abierto y gratis por La1. Estos dos operadores ofrecen a sus usuarios su página web para que accedan con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, pero también sus respectivas aplicaciones, que se pueden descargar en móviles, tablets y smarts TVs, para emitir el en streaming y en vivo online.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos cada día la mejor información sobre todo lo que esté pasando en la Copa del Mundo, en la que tenemos un enviado especial. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Suecia. Cuando acabe este choque de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde escuchar por radio en directo el Francia – Suecia del Mundial 2026

Aquellos aficionados que estén siguiendo la Copa del Mundo, pero que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo Francia – Suecia de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca van a narrar todo lo que esté sucediendo en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Francia – Suecia?

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, conocido también como MetLife Stadium, es la casa de los New York Giants y de los New York Jets. Será el campo donde se jugará este emocionante Francia – Suecia que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se espera un auténtico ambientazo en este recinto deportivo que se inauguró en 2010, en el que caben 82.500 aficionados y en el que se jugará la final de la Copa del Mundo.

La FIFA designó al árbitro Danny Makkelie para que imparta justicia en el Francia – Suecia correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este colegiado, que nació en Curazao, tiene 43 años y se convirtió en internacional en 2011 y como curiosidad trabaja como policía en Holanda.