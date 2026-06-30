Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha reaccionado a la noticia de la muerte del etarra Jesús María Zabarte, el carnicero de Mondragón, miembro de la banda terrorista que asesinó a 17 personas, crímenes por los que «jamás se arrepintió» y encima presumía de ello. «Tengo por bendita costumbre no alegrarme por la muerte de nadie, pero siempre hay excepciones, como todo en la vida», ha dicho el director de este diario. Sin embargo, Inda ha señalado que ahora «la Tierra será mucho mejor lugar para vivir después de que este señor se haya ido a la vera del diablo». «He de decir que me alegro profundamente de la muerte de este asesino», ha dicho el director de OKDIARIO.