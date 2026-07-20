Lo que la Selección ha unido, que no lo separe Pedro Sánchez

Nada resulta más estimulante que este sentimiento de pertenencia que ha desatado la Selección de Luis de la Fuente, sin duda el hombre que ha dotado de sentido patriótico a una nación que ha hecho de su españolidad una vigorizante seña de identidad. Y es que la victoria de España en el Mundial ha obrado el pequeño milagro de colocarnos delante del espejo para que contemplemos la imagen de lo que verdaderamente somos: la gran nación que suele emerger cuando un éxito deportivo como el logrado por la Selección dinamita muros y barreras.

Habrá quien diga que ese sentimiento de unidad suele ser flor de un momento y que no pasará mucho tiempo para que volvamos a las andadas divisorias. Es cierto, pero no lo es menos que ese sustrato de patriotismo, en el mejor sentido del término, existe. No hace falta más que estimularlo para que adquiera una dimensión como la que se ha alcanzado en estas horas de celebración colectiva.

El problema está en que los valores que encarna el equipo de Luis de la Fuente son antitéticos a los de un Gobierno que ha hecho precisamente del disenso, el enfrentamiento y los muros su razón de ser. A la izquierda no le interesa en absoluto que exista un sentimiento de unidad nacional. Y no se trata, en absoluto, de mezclar churras con merinas, sino de trascender del éxito deportivo alcanzado por la Selección y llevarlo al terreno sociológico y, por qué no, político.

Al fin y al cabo, el éxito del fútbol español es una metáfora de la vida: no basta sólo con el talento individual, porque la clave del triunfo es aunar las capacidades de cada uno para ponerlas al servicio de un interés común. La Selección es un ejemplo de eso, pero eso —el interés común como garantía de éxito— se parece poco o nada a los planteamientos de un Gobierno empeñado en una visión de España que encaje con sus particulares intereses. En suma, que en esta hora de felicidad, lo que la Selección de Luis de la Fuente ha unido, que no lo rompa Pedro Sánchez.