El incendio de La Mierla (Guadalajara) sigue fuera de control y obliga a evacuar Barcones en Soria

El incendio de La Mierla (Guadalajara) es el mayor que ha conocido Castilla-La Mancha, con más de 26.000 hectáreas calcinadas. Así lo han asegurado el presidente autonómico Emiliano García-Page y el director técnico del dispositivo de extinción, Juan José Fernández. El comportamiento de las llamas tiene un comportamiento que dificulta las labores de los equipos de emergencia.

El fuego ya ha afectado a 26.000 hectáreas y, «muy lejos» de estar controlado, está atravesando cortafuegos de hasta 40 metros. El incendio, fuera de control, ya afecta a dos comunidades autónomas: Castilla-La Mancha y Castilla y León. En Soria ya se ha evacuado Barcones y se mantienen confinamientos preventivos en otras localidades.

Según afirman, el incendio se desarrolla en una zona «muy difícil de trabajar» y las condiciones meteorológicas también están complicando la extinción. Durante la noche se produce una inversión térmica que genera una gran cantidad de humo e impide la actuación de los medios aéreos a primera hora de la mañana. Además, cuando aumenta la temperatura y sopla el viento, el incendio vuelve a reactivarse.

Para intentar contener el avance, se están ampliando las líneas de control con maquinaria y con la colaboración de agricultores de la zona, que labran campos para crear barreras. No obstante, Fernández ha advertido de que el incendio llega a romper cortafuegos de unos 40 metros incluso durante la noche. La prioridad sigue siendo proteger a los municipios afectados y, si fuera necesario, aplicar nuevas medidas de evacuación y confinamiento.

Desalojados los vecinos de Barcones

La evolución del incendio ha obligado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria a evacuar a los 31 vecinos de Barcones debido a la mala calidad del aire y al riesgo de que empeoren las condiciones por el humo.

Además, el Cecopi ha ordenado el confinamiento de los 45 vecinos de Arenillas y mantiene avisados a los habitantes de Lumías ante una posible evacuación en función de la evolución del incendio. En Retortillo, donde este lunes fue evacuada la residencia de personas mayores, también se mantiene el seguimiento de la situación.

La Junta ha declarado la Situación Operativa 1 del Infocal en Castilla y León, ya que se están registrando en la Comunidad varios incendios y se puede dar el caso y pueden verse gravemente afectados bienes forestales o levemente la población o bienes no forestales.

Asimismo, esta situación se declara ante simultaneidad de incendios forestales o concentración espacial con Índice de Gravedad de Peligro 0 o 1.