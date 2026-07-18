El incendio de Guadalajara afecta 9.000 hectáreas con 16 pueblos evacuados y 700 afectados

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara presenta un comportamiento «extremo» tras afectar 9.000 hectáreas y haber habido nuevas evacuaciones. La situación se ha complicado medida ha avanzado el día.

Los últimos detalles técnicos del fuego los han trasladado desde el puesto de mando de Tamajón el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, y el director técnico de la emergencia en el incendio de La Mierla, Luis Escudero. Los equipos han logrado contener los flancos del incendio y se espera que esta noche cambie el componente del viento a oeste, lo que facilitará las labores nocturnas y que se pueda trabajar en el control de la cabeza.

El incendio presenta un comportamiento «complicado y extremo». Almodóvar ha explicado que el día se ha complicado a medida que se ha ido incrementando el viento de suroeste que sopla en la zona. Asimismo, ha dicho que el dispositivo de extinción que se ha desplegado está siendo efectivo en impedir que el incendio se expanda por los flancos y crezca, pero la cabeza está mostrando un comportamiento fuera de la capacidad de extinción.

Concretamente, se registran vientos de más de 30 y 40 kilómetros por hora, que son más de 60 metros por minuto. Este tipo de viento constituye comportamientos «realmente complicados y extremos». Estas circunstancias implican que se están dando condiciones muy complicadas para la extinción, por lo que lo que está primando fundamentalmente es el trabajo de planificación, ha señalado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible.

16 poblaciones evacuadas y 700 desplazados

Son 16 las localidades evacuadas desde que se registró el incendio y se ha confinado a la población de Hiendelaencina, con unas 700 personas afectadas. Las localidades de Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas se han sumado a los pueblos desalojados de Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, el Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, La Nava de Jadraque, Almiruete, Palancares y Semillas.

La evacuación de Semillas ha sido clave para que se haya podido hacer un trabajo combinado entre los efectivos del plan de incendios Infocam, de la UME y de los bomberos de la Diputación de Guadalajara y de la Comunidad de Madrid.

Se han enviado cuatro mensajes Es-Alert «diferentes» para avisar de las últimas evacuaciones. Todas las poblaciones evacuadas se pueden ir a alojar al albergue de Humanes, donde hay alrededor de medio centenar de personas.

En el perímetro del incendio trabajan unos 350 bomberos forestales, 25 medios aéreos y unas 50 unidades terrestres. Tras la retirada de los medios aéreos, la Comunidad de Madrid ha informado del desplazamiento de tres bombas rurales pesadas, una cuba y un vehículo de jefatura.