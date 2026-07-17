El incendio de La Mierla, en Guadalajara, ha quemado ya más de 2.000 hectáreas y la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha informado desde el puesto de mando que el fuego está «muy lejos de ser controlado» por culpa del fuerte viento, que está provocando que el fuego avance a una velocidad de 50 hectáreas por hora.

El incendio forestal de Guadalajara ha obligado a evacuar esta viernes por la tarde a otros cuatro pueblos de la zona: Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque. Los vecinos han sido dirigidos a Humanes. Las poblaciones de La Mielga, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares y Umbralejo ya habían sido desalojadas anteriormente.

La Comunidad de Madrid ha enviado cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando al incendio de La Mierla, donde ya trabajan para extinguir las llamas 22 medios aéreos, 40 medios terrestres y 329 efectivos, según informa el Infocam.

El incendio en Lozoyuela, estabilizado

El peligro de incendios sigue siendo «muy alto o extremo» en amplias zonas de la península, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno complican la lucha contra los incendios que hay en varios puntos del país.

El incendio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, ya está estabilizado después de haber quemado alrededor de 770 hectáreas, lo que ha permitido levantar el confinamiento en Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas. «El incendio sigue evolucionando favorablemente, no ha tenido ningún crecimiento fuera de su perímetro», destaca el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Preocupación por el incendio de Orés

El incendio de Orés, en Zaragoza, ha arrasado ya 12.600 hectáreas y es el que más terreno ha calcinado este verano, por encima del incendio de Los Gallardos (Almería), donde fallecieron 13 personas.

Alrededor de mil personas han tenido que ser desalojadas de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en Zaragoza, y Petilla de Aragón, en Navarra.

También preocupa un nuevo incendio en Andalucía, concretamente en la localidad malagueña de Árchez. Se ha desalojado de forma preventiva núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al incendio y se ha decretado el confinamiento del pueblo vecino de Cómpeta, con una población de unos 4.000 habitantes.