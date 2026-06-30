En una calle del centro de Madrid, entre escaparates de objetos olvidados y piezas que han sobrevivido a otros tiempos, la historia de una pequeña cruz plateada encuentra su origen lejos del ruido judicial en el que acabaría apareciendo meses después. En ese anticuario, donde el polvo convive con la intuición del hallazgo, COOL ha estado con Consuelo, la anticuaria que entregó la pieza que hoy se ha convertido en uno de los objetos más comentados del periplo judicial de Víctor de Aldama. Allí, entre vitrinas y objetos sin contexto aparente, la historia recupera su dimensión más simple: la de un objeto cotidiano que alguien decidió regalar sin imaginar el eco que tendría.

Consuelo habla con la naturalidad de quien lleva años moviéndose entre subastas, mercados y piezas que llegan sin demasiadas certezas. «La compra de este tipo de cosas es a partir de subastas de particulares que venden fundamentalmente», explica, sentada en su propio entorno de trabajo, rodeada de objetos que podrían contar tantas historias como la cruz en cuestión. También menciona los mercados, esos espacios donde lo antiguo cambia de manos sin demasiadas solemnidades: «Y hay otra serie de cosas que vienen de mercados como El Rastro o las Pulgas de París». En su mundo, las piezas no llegan con etiquetas cerradas, sino con hipótesis, intuiciones y fragmentos de procedencia.

La cruz, según su descripción, no es una joya de gran valor ni una pieza especialmente rara. «Es una pieza de comienzos de siglo, hecha en plata y con piedras decorativas», señala. Pero enseguida matiza cualquier tentación de sobreinterpretación: «Esas piedras no son diamantes, son vidrio, ni siquiera zafiros blancos». La explicación desmonta de entrada cualquier relato de lujo o excepcionalidad. Para ella, se trata más bien de un objeto decorativo, quizá con un origen simbólico o incluso turístico. «Puede ser de alguna zona concreta, quizá Irlanda… lo que representa es una espada que tiene forma de cruz», añade, como quien repasa una ficha incompleta más que un misterio histórico.

Esa ausencia de valor económico es una idea sobre la que vuelve una y otra vez durante la conversación. Como profesional del sector distingue claramente entre el valor intrínseco del metal y el coste que tendría fabricar hoy una pieza similar. «El valor intrínseco que tiene es el peso de la plata y cómo esté la plata ese día», explica mientras hace cuentas casi de memoria. La cruz pesa apenas cuatro gramos, por lo que el valor del metal apenas alcanzaría unos pocos euros. «Quizá por diez euros me daría hasta vergüenza venderla», reconoce. Muy distinto sería encargar una reproducción. «Ahí ya estás pagando la plata, lo que gana el joyero, lo que vale el molde… Ese ya es otro valor». Fabricar una sola cruz, explica, no compensaría económicamente porque el molde cuesta prácticamente lo mismo que si se hicieran cientos o incluso miles de piezas. Una explicación que, de alguna manera, ayuda a entender la paradoja de esta historia: el interés que hoy despierta la cruz no reside en su precio, sino en el recorrido que ha tenido desde que salió de aquella tienda.

Fue precisamente esa forma, mitad cruz mitad espada, lo que la llevó a hacer un gesto que, visto con perspectiva, acabaría adquiriendo otra dimensión. «Eso fue un poco lo que me movió a decirle: llévese un detalle de mi tienda. Una cosa casi insignificante, porque no tiene valor intrínseco», recuerda. En ese momento, la escena era completamente ajena a cualquier escenario judicial o mediático. Era, simplemente, una conversación en una tienda, un intercambio más dentro de un oficio basado en el azar y la confianza.

En los últimos meses, sin embargo, esa misma pieza ha sido descrita en la esfera pública como amuleto, símbolo de protección o incluso talismán durante el proceso judicial de Aldama. La propia naturaleza del objeto ha quedado desplazada por la narrativa que lo rodea. Consuelo lo observa con cierta distancia. Cuando se le pregunta por esa interpretación, es clara: «Es un regalo. No sé por dónde surge eso de que me tiene que devolver esa pieza. Esa pieza es suya. Lo que tiene es que conservarla, disfrutarla o ponerla». Para ella, no hay misterio añadido, ni segundas intenciones, ni relatos ocultos detrás del gesto.

La cruz, además, tiene una condición que forma parte del propio relato que Consuelo recuerda con precisión: es un broche. «Sí, es un broche que tiene una pequeña aguja detrás», explica. Y en ese punto introduce una frase que, fuera de contexto, ha sido reinterpretada en el debate público, pero que en su boca suena como una descripción casi técnica: «Lo único que le dije es que esa cruz es una cruz, pero también es una daga». Ante la pregunta de qué significa eso exactamente, responde sin dramatismo: «Es un puñal de guerrero». No hay mística añadida en su explicación, solo la lectura de una forma que combina símbolos antiguos ya conocidos en la iconografía de este tipo de piezas.

La conversación no se detiene demasiado en la actualidad judicial ni en el ruido mediático que ha rodeado el caso. En el anticuario, el tiempo parece funcionar a otro ritmo. Consuelo habla de objetos, de procedencias probables, de mercados, de piezas que van y vienen sin que nadie imagine su destino final. La cruz, insiste, no era más que eso: una pieza más dentro de una tienda donde cada objeto ha tenido varias vidas antes de llegar allí. Sin embargo, su recorrido posterior ha sido muy distinto. Durante las comparecencias judiciales de Aldama, la pequeña cruz plateada ha permanecido visible en la solapa de su americana, convirtiéndose en un detalle recurrente en las imágenes del caso. La prensa y el debate público han proyectado sobre ella interpretaciones simbólicas, desde amuleto hasta protección personal en momentos de presión judicial. Consuelo, desde su tienda, se mantiene en una lectura más sencilla, casi desprovista de todo ese significado añadido: un regalo hecho sin mayor pretensión.

En ese contraste entre lo que fue y lo que ha llegado a ser reside buena parte de la historia. Porque la cruz sigue siendo la misma, pero el relato que la rodea ya no lo es. Y en ese desplazamiento —del mostrador al tribunal, del objeto al símbolo— se dibuja también una de las dinámicas más habituales del tiempo mediático: la transformación de lo cotidiano en algo que parece extraordinario, incluso cuando no ha cambiado en absoluto. Consuelo lo resume sin dramatizar, casi como si hablara de cualquier otra pieza que hubiera salido de su tienda: «Era un regalo». Y en esa frase, sencilla y repetida, intenta devolver el objeto al lugar del que salió antes de convertirse en historia.