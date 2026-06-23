La reducción de pena a Aldama retrata a Peramato, que impidió a Luzón una rebaja como la dictada por el Supremo

Fiscales del Tribunal Supremo y de otras altas instancias judiciales señalan a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tras hacerse pública la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el caso mascarillas, que incluye una rebaja sustancial de la pena para el empresario Víctor de Aldama. Según han asegurado a OKDIARIO, la sentencia es «una bofetada con la mano abierta» a la fiscal general, que impidió al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón solicitar una pena menor para Aldama.

Estas mismas fuentes advierten que «el atenuante muy calificado de confesión y ayuda a la Justicia es una de las partes más significativas de la sentencia», puesto que «relata de forma clarificadora, con mucha referencia narrativa y jurisprudencial», por qué había que rebajar la pena a Víctor de Aldama.

A renglón seguido, subrayan que Peramato «intentó por todos los medios» que se rebajase la petición de la pena para el empresario Aldama y, de hecho, ordenó al fiscal Luzón, imponiendo la jerarquía que impera en el Ministerio Fiscal, que mantuviera la petición de la fiscalía en la parte alta de la horquilla. Pero finalmente, la pena impuesta a Aldama, frente a los 24 y 19 años de prisión impuestos a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, es de 4 años y medio y con la posibilidad de no ingresar en prisión a cambio del cumplimiento de un programa de trabajos de carácter social.

Otras fuentes jurídicas consideran una «clara victoria de Luzón» frente a Peramato la reducción final de la pena a Víctor de Aldama, pero también una «advertencia» para otros casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno o al PSOE. En este punto, deslizan los nombres de Julio Martínez Martínez, alias Julito, el amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra, o a la fontanera Leire Díez, en las cloacas del PSOE.

En ambos casos, apuntan las fuentes consultadas que «sus respectivos abogados defensores estarán tomando nota» de esta fórmula que parece imponerse y que se resume en que «a aquel que confiesa y colabora con la Justicia se le aplicarán interesantes y cuantiosas rebajas de la pena, en correspondencia por su colaboración».

«Los que vienen detrás»

En esta misma línea, el propio Víctor de Aldama, tras conocer el fallo, se manifestaba «satisfecho», conocedor ya de que no tendrá que volver a la prisión de Soto del Real, y añadía que «espero que, con esta sentencia, los que vienen detrás, colaboren», en clara alusión a los mencionados Julito Martínez y Leire «la fontanera».

Por último, alguno de los juristas que han analizado esta parte de la sentencia para OKDIARIO también lamenta profundamente que «haya tenido que ser el empeño de la acusación popular el que permita mantener la vigencia de esta fórmula del atenuante muy cualificado de confesión y ayuda a la Justicia» ante la actitud combativa de Peramato y se felicita por el hecho de que los magistrados del tribunal sentenciador lo hayan tenido en cuenta y plasmado en una sentencia unánime.