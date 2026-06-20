Cristina Dexeus (Asociación de Fiscales): «Teresa Peramato es como García Ortiz y Dolores Delgado»

«Peramato es más de lo mismo que García Ortiz y Dolores Delgado. Nada nuevo bajo el sol». Así define Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales [AF], a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Para la presidenta de la asociación mayoritaria entre los fiscales, «hay un continuismo absoluto respecto de sus antecesores, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado». Teresa Peramato ha comparecido este viernes ante el Senado. Tenia que explicar los tejemanejes de Leire Díaz y las cloacas del PSOE en la fiscalía, pero no lo ha hecho. Peramato no ha aclarado las dos reuniones que el fiscal Diego Villafañe, el que fuera de facto el número dos del condenado Álvaro García Ortiz, mantuvo con la fontanera socialista, como reveló en exclusiva OKDIARIO. Tampoco el ascenso a la fiscal que acompañó a Villafañe a esas reuniones.

Cristina Dexeus recuerda en esta entrevista a OKDIARIO, realizada antes de la comparecencia de Peramato en el Senado, que «Peramato dijo en su discurso de presentación que venía a cerrar heridas y que quería contar con todos los fiscales, pero realmente la política de nombramientos no lo está acreditando así y tampoco con el tema [la condena] de Álvaro García Ortiz». Dexeus dice que «todos ellos tienen una senda muy similar».

Por ejemplo, a la hora de premiar a la Unión Progresista de Fiscales, que es la asociación minoritaria pero la más próxima al Gobierno y al PSOE: «En las plazas de mayor relevancia en la cúpula de la carrera fiscal, la proporción, por así decirlo, entre no asociados, asociados a la mayoritaria o asociados a las minoritarias, en este caso la UPF, no guardan ningún tipo de relación. Está sobredimensionada con mucho la Unión Progresista de Fiscales en la Junta de Fiscales de Sala, pero también ostentando ya jefaturas superiores provinciales en la carrera».

Y así es. La UPF ha copado la importantísima Junta de Fiscales de Sala, en el Tribunal Supremo, en la que tanto Dolores Delgado como García Ortiz y Peramato se han apoyado, evitando al Consejo Fiscal, votado por los propios fiscales, donde la Asociación de Fiscales ha sido, nuevamente, la mayoritaria. Para Cristina Dexeus no hay duda: «Están copando de afines la fiscalía». Y recuerda la frase de Pedro Sánchez: «De quién depende la Fiscalía. Pues eso».

Álvaro García Ortiz

Cristina Dexeus no tiene ninguna duda de que el condenado Álvaro García Ortiz confía su suerte al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Si antes el Gobierno no lo indulta: «Nos podemos esperar cualquier cosa. La trayectoria que sigue este Tribunal Constitucional deja bastante que desear y se adentra en competencias que no le corresponden y son propias del Tribunal Supremo»

La presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales responde a quienes dicen que Álvaro García Ortiz se le ha condenado gratuitamente: «Yo quiero romper una lanza en favor del Tribunal Supremo. La sentencia del ex fiscal general es una sentencia muy bien fundamentada, muy justificada y muy ejemplar». Y remata por si hay dudas sobre quien filtró los datos del novio de Ayuso: «Más allá de las connotaciones políticas o mediáticas que se le ha querido dar, yo creo que era un asunto claro».

Dolores Delgado-Baltasar Garzón

«Creo que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general inmediatamente después, sin solución de continuidad, de ser ministra de Justicia y diputada en el Congreso por un partido rompió todos los principios de neutralidad e imparcialidad de la institución», afirma Cristina Dexeus. Para Dexeus, Dolores Delgado sigue mandando en la Fiscalía: «Tiene un peso específico y forma parte del núcleo de dirección de la fiscalía general del Estado».

Dolores Delgado es, actualmente, fiscal de Sala de Memoria Democrática en el Supremo pese a la polémica que suscitó su nombramiento. El marido de Delgado, el ex juez Baltasar Garzón, condenado y apartado de la carrera judicial por prevaricación, preside desde mayo la llamada ‘Comisión de la Verdad’ sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la época de Franco montada por el Gobierno. «¿Eso es compatible?», preguntamos a Cristina Dexeus. Responde: «Ya nos surgió esa duda cuando se postuló a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática porque su marido preside una fundación cuyo núcleo esencial de actuación es la memoria democrática, lo que podría producir alguna situación de incompatibilidad».

Bolaños

Para la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, la reforma del ministro Félix Bolaños tiene todos los tintes del control político presente y futuro: «Hace vascular el contrapeso en la Junta de Fiscales de Sala dominada por la UPF y no en el Consejo Fiscal [dominado por la AF] para que el fiscal general del Estado actual no tenga ningún tipo de problema y el nuevo que llegue tras un cambio de gobierno, sin embargo, pueda encontrarse con un obstáculo importante».

En la entrevista a OKDIARIO, Cristina Dexeus desgrana las razones por las que los fiscales, mayoritariamente, desconfían de la reforma impulsada por el ministro de Justicia: rebaja el nivel y controla el proceso de selección para nombrar fiscales afines.

Cristina Dexeus pide que «si puede ser, Bolaños pase pronto a la historia». Y añade: «Hay muchos ministros de Justicia, de uno y otro lado, que han pasado a la historia como ministros nefastos y éste no pasará, precisamente, por bueno».

Dexeus pide, casi, un imposible vista la historia reciente: «Que viniera un ministro de Justicia que supiera exactamente qué es lo que se necesita, que tuviera ganas, interés y voluntad de que el Ministerio de Justicia fuera un ministerio potente económicamente, muy bien dotado y con las ideas muy claras sobre lo que ha de ser el Ministerio Fiscal. Exigente sobre la necesidad de la imparcialidad y de la neutralidad de la institución. Que tuviera claro que la dependencia económica del Ministerio Fiscal respecto del Ministerio de Justicia no es sana para que tuviéramos capacidad de regularnos los fiscales, como hace el Consejo General del Poder Judicial. Y que tuviera muy claro que no somos una dependencia más, una Secretaría de Estado más del Gobierno de turno».