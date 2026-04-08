Hoy, 8 de abril de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos en la mitad sur y un cielo poco nuboso en el norte. Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que el viento soplará de forma floja, con tendencia a moderarse por la tarde en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 12 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el sureste a unos 10 km/h, creando una sensación agradable. A medida que el sol se asoma tímidamente, alcanzaremos una máxima de 29 grados, con una humedad que se mantendrá en un nivel cómodo, sin llegar a ser pesada.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará cálido y acogedor, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 28 grados. La luz del día nos acompañará hasta las 20:36, brindando horas de esplendor. Aunque el viento podría intensificarse ligeramente, no se prevén rachas fuertes que alteren la tranquilidad de la jornada. Así, Zaragoza se prepara para disfrutar de un día sin sobresaltos, ideal para pasear y disfrutar del aire libre.

Calatayud: cielos grises y posibilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Calatayud. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad de 15 km/h, creando una sensación de inestabilidad en el ambiente. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 20% y el cielo se tornará más gris, dejando entrever la posibilidad de chubascos por la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un aumento en la temperatura que alcanzará los 27 grados, pero también con un viento que podría superar los 30 km/h en rachas. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 75%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con una brisa suave que acompañará la jornada.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un paseo por el parque o una visita a las terrazas locales pueden ser excelentes opciones para disfrutar de esta jornada.