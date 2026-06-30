Haaland, vikingo por excelencia, decidió el pase de Noruega a los octavos de final del Mundial después de sacar su martillo a pasear y marcar el gol de la victoria en el 86 con un remate de nueve puro. Quinto gol en esta Copa del Mundo para el goleador noruego. El empate de Diallo dejó a Costa de Marfil con las miel en los labios. Nusa metió el primero de la tarde en Dallas.

Noruega ya está en octavos de final del Mundial 2026. La selección de Haaland sigue adelante con la idea de ser la revelación y ya le espera la Brasil de Vinicius el próximo 5 de julio en un partido impresionante. Costa de Marfil cayó de pie y murió en la orilla.

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo siguieron su curso con un apasionante Noruega-Costa de Marfil en Dallas. Dos de las revelaciones del torneo que quedaron en sus grupos por detrás de Alemania y Francia. Había muchas ganas de ver a los vikingos y a los elefantes africanos jugándose la vida.

Olvidó Noruega las rotaciones ante Francia y salió con todo en uno de los partidos más importantes de su historia. Nusa, Haaland, Odegaard, Sorloth… Los elefantes africanos también sacaron toda su artillería con los Pépé, Diomandé, Bonny o Inao en una oportunidad única de buscar los octavos del Mundial.

Reinó la igualdad en Dallas en una primera media hora con pocas ocasiones. Dos llegadas muy tímidas de Haaland, que no tenía el día, y una más sin peligro de Costa de Marfil. El dominio era de los vikingos, con un pie mejor. Pero el físico africano amenazaba con un partido largo.

Nusa hace historia para Noruega

Desde 1938 no marcaba Noruega en una eliminatoria de Copa del Mundo. 88 años después, en 2026, Nusa entró en la historia de la selección europea. Rondaba el 39′ de juego cuando el extremo del Leipzig cogió la pelota en el pico del área y la puso en la escuadra del palo largo. Un golazo descomunal, de los mejores de este Mundial.

Noruega mandaba en el juego y en el marcador con ese golazo de Nusa y se marchaba con ese 1-0 al descanso que le hacía soñar con esos octavos de final. La segunda mitad comenzó mucho más eléctrica, ya que Costa de Marfil estaba obligada a dar un paso adelante si no quería irse para su casa.

Noruega perdona la sentencia

Tuvo el empate Pepé en el 54 con un remate algo escorado a bocajarro que despejó Nyland con una buena parada. Tres minutos después, perdonó Noruega tras un centro de Odegaard que Berge remató casi sin querer, encontrándose la pelota, y regalándosela al portero africano.

Movió el banquillo Costa de Marfil en el 60. Los elefantes dieron un paso adelante en busca del empate. Diallo y Wahi salieron por Inao y Bonny. Todos esperaban más de Diomandé, pero una de las grandes perlas del fútbol europeo no estaba teniendo el día tras la primera hora de juego.

Ganó una vida extra Costa de Marfil en el 65 con una ocasión clamorosa de Noruega donde perdonó el segundo. Heggem remató en el área pequeña y la defensa africana sacó la pelota sobre la línea. Se pidió gol, pero el colegiado dijo con autoridad que nada de nada.

Reacción de los elefantes africanos

Esa vida extra le dio una energía plus a Costa de Marfil y, tras el último parón de hidratación del partido, empató el duelo. Fae sacó a Amad Diallo para cambiar el partido, y la jugada le salió a pedir de boca. Fue el jugador del United el autor del empate a uno con un gol descomunal.

Partidazo de golazos en Dallas. El de Diallo no se quedó atrás respecto al de Nusa. Cogió la pelota Amad en el pico del área, combinó con Pepé, ambos realizaron una gran pared, y Diallo, ya dentro del área, recortó y anotó con una jugada individual llena de calidad.

Otro empate en la recta final y una nueva prórroga amenazaba en el horizonte. Justo antes del empate, Noruega hizo dos cambios, metiendo a Bobb y Schjelderup por Sorloth y Nusa.

¡Mazazo de Haaland!

El miedo se estaba apoderando de ambos equipos, hasta que apareció Haaland para con su martillo destrozar a Costa de Marfil. Y esta vez no tuvo todo el mérito. Lo inició Bobb con un pase filtrado maravilloso, Berg metió una gran asistencia de la muerte y Haaland definió como el que no quiere la cosa. No fue su mejor remate, pero es que solamente la tenía que empujar. Quinto gol de Erling en esta Copa del Mundo para un 2-1 que hacía historia para Noruega y condenaba a Costa de Marfil.

No estaba siendo su mejor partido No le llegaban demasiados balones Y LE DA IGUAL 🤖 Haaland marca su gol nº 6⃣0⃣ con Noruega #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rjdbSYMQTS — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

Tuvo el empate Costa de Marfil en el minuto 97 con un tremendo remate de falta de Diallo desde bastante lejos que despejó Nyland con una parada descomunal. Los elefantes africanos dieron la cara hasta el final, murieron en la orilla, y Noruega sigue adelante en este Mundial.