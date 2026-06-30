Resultado del Costa de Marfil – Noruega: resumen, goles y última hora en vivo del partido del Mundial en vivo hoy
Sigue en directo la última hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Costa de Marfil y Noruega
El ganador del encuentro se medirá a Brasil en octavos de final
Haaland saca su martillo y mete a Noruega en octavos del Mundial
Las eliminatorias del Mundial 2026 no están decepcionando en sus primeras jornadas. Después de un emocionante lunes de dieciseisavos de final, con dos partidos resueltos en la tanda de penaltis y otro por un gol en el descuento, llegó el turno de tres duelos más este martes 30 de junio. Costa de Marfil y Noruega son las selecciones encargadas de abrir el ‘menú’ del día, con un duelo a las 19:00 (hora española peninsular) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). El recinto, renombrado como Estadio Dallas durante el Mundial, acoge el partido de dieciseisavos de final entre Noruega y Costa de Marfil. Sigue la última hora del encuentro, en directo, en OKDIARIO.
Costa de Marfil – Noruega, en directo
El quinto partido de las rondas eliminatorias del Mundial 2026 mide a dos segundas clasificadas en sus respectivos grupos. Noruega, por su parte, llega al choque con sus piernas frescas en sus jugadores titulares, después de que su seleccionador optara por la ‘unidad B’ para la última jornada de la fase de grupos ante Francia. Ni siquiera participó Erling Haaland, en la pelea por ser el máximo goleador del torneo con cuatro tantos en dos partidos. El ariete del Manchester City será la principal amenaza de Noruega en su primera eliminatoria mundialista en 28 años. El combinado nórdico cayó en octavos de final en sus dos únicas aventuras más allá de la fase de grupos.
Noruega, rival de Brasil en octavos
Con su triunfo ante Costa de Marfil en dieciseisavos, Noruega se ha ganado un duelo con Brasil en la siguiente ronda. Ambas selecciones se medirán este domingo 5 de julio, a las 22:00 horas de la España peninsular.
¡FINAL EN DALLAS! ¡VICTORIA DE NORUEGA!
Finaliza el partido en Dallas con victoria de Noruega ante Costa de Marfil por 1-2. Nusa adelantó a los noruegos, Diallo empató y Haaland desniveló la balanza en los minutos finales con su quinto gol en el Mundial.
Min. 90+6
¡Paradón de Nyland!
Espectacular mano del portero del Sevilla y la selección noruega, que salva el empate que buscaba Diallo con un disparo de falta directa a la escuadra.
Min. 90+4
Últimos cambios marfileños
Se van Diomandé y Konan, que dejan su lugar a Toure y Guessand.
Min. 90+3
Despeja Nyland
El portero noruego se sorprendió con un centro envenenado de Konan, pero reaccionó a tiempo y su defensa hizo el resto abortando el peligro.
Min. 90
Costa de Marfil tendrá siete minutos más
El cuarto árbitro señala que se jugarán siete minutos más. Este es el tiempo que tiene Costa de Marfil para buscar la prórroga.
Min. 87
¡GOOOL DE NORUEGA! ¡HAALAND!
Aparece la gran estrella noruega en el momento decisivo. Tras varios minutos sin aparecer, Haaland remata a placer una gran entrega de Berg para volver a adelantar a Noruega.
Min. 84
Más cambios en Noruega
Cambio en el lateral derecho: Solbakken retira a Pedersen y da entrada a Aursnes.
Min. 81
El partido está roto
El empate no ha cambiado el contexto de un encuentro con muchos espacios y alternativas constantes. Ambas selecciones dispondrán de 10 minutos -más descuentos- para evitar la prórroga.
Min.74
¡GOOL DE COSTA DE MARFIL! ¡DIALLO!
Combinó Pépé con Diallo en el área Noruega para encontrar el empate. El revulsivo marfileño recortó a su defensor y definió con solvencia ante Nyland. Convierte Diallo para igualar a 15 minutos del final.
Min. 73
Primeros cambios en Noruega
Solbakken da entrada a sus primeros sustitutos del partido. Se retiran el goleador Nusa y Sorloth y dejan su lugar a Schjelderup y Bobb.
Min. 71
Segunda pausa de hidratación
Se retiran ambos equipos a sus banquillos para la pausa de hidratación. Se ha abierto el partido en la segunda mitad, en un contexto en el que Noruega está brillando más.
Min. 68
¡Saca bajo palos Diallo! ¡Era el segundo!
Tremenda la intervención de Diallo para despejar, sobre la línea de gol, un remate en el área de Heggem.
Min. 65
Despeja Haaland en su área
Apareció Erling Haaland para despejar el peligro, de cabeza, en su propia área. Sigue apretando Costa de Marfil.
Min. 62
Primeros cambios en Costa de Marfil
A media hora para la conclusión del tiempo reglamentario, Emerse Fae apuesta por sus primeros revulsivos: Diallo y Wahi sustituyen a Inao Oulai y Bonny.
Min. 56
¡Salva Nyland el empate!
Detuvo el portero del Sevilla un disparo muy cerca de su meta de Pépé. Estuvo floja la defensa noruega en el despeje.
Min. 50
Costa de Marfil, al ataque
Aprieta el combinado marfileño. Doue generó peligro con un centro-chut que no encontró rematador.
Min. 46
¡Comienza la segunda mitad!
Juega Noruega en el inicio de la segunda parte en Dallas. Costa de Marfil tendrá que dar un paso adelante en busca de la remontada.
Otro jugador de la selección española cambia de equipo
Marc Cucurella no es el único futbolista de la selección española que cambia de aires durante el Mundial. El Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje del lateral zurdo Alejandro Grimaldo.
Nusa firma uno de los goles del Mundial
Antonio Nusa ha abierto la lata con un tanto de bella factura a los 40 minutos de juego. El atacante del Leipzig puso el balón en la escuadra con el interior para firmar uno de los goles del Mundial.
Noruega se mediría a Brasil
Si confirma su victoria momentánea al descanso, la selección de Noruega se mediría a Brasil en los octavos de final del Mundial. Consulta el cuadro completo aquí.
¡Descanso en Dallas!
Equipos a vestuarios con el final de la primera mitad en el Estadio Dallas. Se adelantó Noruega en la recta final con un golazo de Nusa y ha podido hacer el segundo.
Min. 45+2
Primera amarilla del partido
El goleador, Antonio Nusa, ve la primera cartulina amarilla del encuentro. Falta peligrosa para Costa de Marfil en las inmediaciones del área noruega.
Min. 45
Cuatro de añadido
Se jugarán cuatro minutos más en esta primera parte del Costa de Marfil – Noruega.
Min. 43
¡Haaland perdona el segundo!
Luchó el balón en el área Sorloth para que Haaland buscara el segundo tanto. Estuvo atento Fofana para achicar y desviar a córner.
Min. 40
¡GOOL DE NORUEGA! ¡NUSA!
Estaba mejorando Noruega, que se adelanta por medio de Antonio Nusa. Golazo del delantero noruego, que le pegó con el interior a la escuadra derecha de la portería. Mandan los nórdicos al borde del descanso.
Min. 38
Segundo remate de Haaland
Volvió a rematar muy forzado Erling Haaland, esta vez a pase de Sorloth. Se estiran los noruegos tras varios minutos de dominio rival.
Min. 35
Sigue apretando Costa de Marfil
El balón y el peligro continúan siendo costamarfileños. No logra generar peligro Noruega, con sus hombres de ataque desaparecidos en combate.
Min. 30
¡Pépé roza el primero!
Centro exquisito de Diomandé al segundo palo y remate de Pépé que inquieta a Noruega. Manda Costa de Marfil en el juego.
Min. 26
Pausa de hidratación en Dallas
Noruega y Costa de Marfil acuden a sus banquillos para la pausa de hidratación. Inicio de partido con poco ritmo y ocasiones, por el momento,
Min. 23
El árbitro perdona la primera amarilla
El colegiado del encuentro no muestra la tarjeta amarilla a Wolfe tras cortar una contra peligrosa de Diomandé.
Min. 15
Así va la lucha por ser máximo goleador del Mundial
Leo Messi comanda la tabla de máximos realizadores del Mundial con seis goles. Haaland, que se perdió la tercera jornada, le persigue, con cuatro, junto a Mbappé, Vinicius y Dembélé.
Min. 9
Intento de Diomandé de cabeza
Primer acercamiento de Costa de Marfil a la meta de Nyland. Diomandé no conectó bien el remate de cabeza tras un centro al áre.
Min. 4
La primera de Haaland
Remate de cabeza de Erling Haaland que se estrella contra la defensa costamarfileña. Empieza a inquietar el ‘9’.
Min. 1
¡Empieza el partido!
Ya rueda el balón en el terreno de juego del Estadio Dallas. ¡Juega Costa de Marfil!
¡Suenan los himnos en Dallas!
Finalizada la interpretación de los himnos de Costa de Marfil y Noruega en Dallas. El pase a octavos, en juego.
¡Salen ambas selecciones al campo!
Ya ingresan al terreno de juego del Estadio Dallas Noruega y Costa de Marfil. ¡Empezamos en diez minutos!
El menu del día: martes 30 de junio
Así se presenta el menú futbolístico del día en la tercera jornada de eliminatorias del Mundial:
- Costa de Marfil – Noruega: 19:00 horas
- Francia – Suecia: 23:00 horas
- México – Ecuador: 03:00 horas (madrugada del miércoles)
Dónde ver el Costa de Marfil-Noruega
El partido entre Costa de Marfil y Noruega del Mundial 2026 se podrá seguir a través de DAZN, empresa propietaria de los derechos al completo del torneo en España.
Alineación de Costa de Marfil contra Noruega
El once de Costa de Marfil para tratar de alcanzar los octavos de final. Diomandé, la gran esperanza de ‘Los Elefantes’:
Fofana; Konan, Agbadou, Kossounou, Doue; Sangaré, Kessie, Inao Oulai; Diomandé, Pépé y Bonny.
Sin sorpresa: Haaland vuelve al once
El delantero noruego y el resto de titulares habituales de Noruega regresan a la alineación tras descansar ante Francia. Este es el once de Solbakken para la primera eliminatoria de Noruega en un Mundial en 28 años:
Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Nusa y Haaland.
¡Bienvenidos al Costa de Marfil – Noruega!
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del Costa de Marfil – Noruega, partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial. Este duelo abre la jornada de hoy en el torneo después de un espectacular lunes con sorpresas, emoción y mucho fútbol.
La crónica del Costa de Marfil-Noruega
Revive el emocionante triunfo de Noruega ante Costa de Marfil con la crónica del partido, que firma Luis Cobos.