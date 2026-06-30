Resultado del Costa de Marfil – Noruega: resumen, goles y última hora en vivo del partido del Mundial en vivo hoy

Las eliminatorias del Mundial 2026 no están decepcionando en sus primeras jornadas. Después de un emocionante lunes de dieciseisavos de final, con dos partidos resueltos en la tanda de penaltis y otro por un gol en el descuento, llegó el turno de tres duelos más este martes 30 de junio. Costa de Marfil y Noruega son las selecciones encargadas de abrir el ‘menú’ del día, con un duelo a las 19:00 (hora española peninsular) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). El recinto, renombrado como Estadio Dallas durante el Mundial, acoge el partido de dieciseisavos de final entre Noruega y Costa de Marfil. Sigue la última hora del encuentro, en directo, en OKDIARIO.

Costa de Marfil – Noruega, en directo

El quinto partido de las rondas eliminatorias del Mundial 2026 mide a dos segundas clasificadas en sus respectivos grupos. Noruega, por su parte, llega al choque con sus piernas frescas en sus jugadores titulares, después de que su seleccionador optara por la ‘unidad B’ para la última jornada de la fase de grupos ante Francia. Ni siquiera participó Erling Haaland, en la pelea por ser el máximo goleador del torneo con cuatro tantos en dos partidos. El ariete del Manchester City será la principal amenaza de Noruega en su primera eliminatoria mundialista en 28 años. El combinado nórdico cayó en octavos de final en sus dos únicas aventuras más allá de la fase de grupos.