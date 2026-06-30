Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final del martes 30 de junio

Los dieciseisavos del Mundial 2026 siguen su curso y este martes, 30 de junio, se disputan otros tres partidos de esta ronda. Entre ellos, juega Francia, la gran favorita para el título, o México, una de las anfitrionas. Son estos tres encuentros los que se juegan: Costa de Marfil – Noruega, Francia – Suecia y México – Ecuador.

Resultado del Costa de Marfil – Noruega (1-2)

Un gol de Haaland en el minuto 86 da un histórico pase a Noruega a octavos. La selección nórdica se enfrentará a Brasil en un gran partido de esa ronda tras eliminar a Costa de Marfil en un vibrante duelo de dieciseisavos. Noruega se adelantó con un golazo de Nusa, pero Costa de Marfil reaccionó en la segunda mitad con otro golazo de Diallo. Haaland, en el tramo final y casi sin querer, marcó para dar el pase a Noruega.

Cuánto quedó el Francia – Suecia

Francia, gran favorita al título, finalista de las últimas dos ediciones, juega su encuentro de dieciseisavos ante Suecia, que pasó de la fase de grupos como una de las mejores terceras. Los galos, por su parte, ganaron los tres partidos y llegan enchufados a este partido. El que gane se medirá en octavos a Paraguay, que dio la gran sorpresa al eliminar a Alemania en penaltis.

Así quedó el México – Ecuador

Una de las selecciones anfitrionas, México, vuelve a escena en un partido vital para ellos, ya que se juega en el Azteca. Ecuador, que dejó una buena sensación en fase de grupos a pesar de pasar como mejor tercera (lo hizo tras ganar a Alemania con épica), quiere acabar con la fiesta mexicana, que siempre se estrella en las rondas eliminatorias, aunque en este caso hay una más, por lo que dieciseisavos es la primera.