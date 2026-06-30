Moreno Bonilla fracasa en su primer intento de investidura tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno Bonilla no ha logrado este martes ser investido presidente de la Junta de Andalucía en la primera votación celebrada en el Parlamento andaluz. El candidato del Partido Popular no ha conseguido reunir la mayoría absoluta exigida por el Estatuto de Autonomía, después de que Vox mantuviera su rechazo y frustrara la reelección del dirigente popular en esta primera ronda. En esta primera sesión, se han emitido 109 votos: 53 a favor y 56 en contra.

El resultado de la votación confirma el bloqueo político que ya se intuía desde el inicio del debate de investidura. Pese a haber sido la fuerza más votada en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, el Partido Popular se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, una circunstancia que obligaba a Moreno Bonilla a alcanzar un acuerdo con Vox para garantizar su continuidad al frente del Gobierno andaluz.

Como curiosidad, el orden de la votación dejó una imagen cargada de simbolismo político. El primero en ser llamado para depositar su voto fue el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, precisamente el dirigente cuyo partido resulta clave para que Juanma Moreno Bonilla pueda ser investido presidente de la Junta. Su voto negativo abrió una votación que terminó confirmando el fracaso del candidato popular en este primer intento, evidenciando la dependencia del PP de un acuerdo con Vox para poder seguir gobernando Andalucía.

Sin embargo, las negociaciones entre ambas formaciones no han fructificado. Vox había advertido durante los últimos días que no respaldaría la investidura si el Partido Popular no aceptaba una serie de exigencias programáticas relacionadas, en su mayoría, con la llamada prioridad nacional. La formación liderada en Andalucía por Manolo Gavira ha mantenido finalmente su voto en contra, impidiendo que Moreno alcanzara los 55 diputados necesarios para ser elegido en primera votación.

Durante el debate parlamentario, el presidente en funciones defendió la necesidad de dotar a Andalucía de un Gobierno estable para afrontar los próximos meses y «sacar adelante los presupuestos autonómicos en tiempo y forma». Moreno insistió en que la comunidad necesita estabilidad institucional y apeló a la responsabilidad del resto de grupos para evitar un escenario de incertidumbre política.

Desde la oposición, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía criticaron duramente el discurso del candidato popular, mientras que Vox volvió a reprochar al PP la falta de un compromiso claro con sus planteamientos. Las intervenciones evidenciaron la distancia que todavía separa a ambas formaciones pese a las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas.

Tras este primer revés parlamentario, la investidura no queda descartada. El Reglamento del Parlamento prevé una segunda votación, prevista para dentro de 48 horas, en la que ya no será necesaria la mayoría absoluta, sino únicamente obtener más votos a favor que en contra; es decir, una mayoría simple. Ese escenario mantiene abiertas las opciones de Moreno Bonilla si consigue modificar la posición de Vox o logra alguna abstención que facilite su elección.

En caso de que tampoco prospere la segunda votación y ningún candidato obtenga la confianza de la Cámara en el plazo de dos meses desde la primera investidura, Andalucía se vería abocada a una repetición electoral, un escenario que el Partido Popular dice querer evitar, aunque las negociaciones siguen sin desbloquearse por el momento.