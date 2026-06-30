Moreno ridiculiza a Montero: «Ya que usted era la mujer más poderosa de España, podía haber mirado más por Andalucía»

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cargó este miércoles contra la portavoz del PSOE andaluz y ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante el debate de investidura celebrado en el Parlamento andaluz. El dirigente popular cuestionó la gestión de la líder socialista tanto como consejera de Sanidad y de Hacienda como en el Gobierno central y le reprochó haber antepuesto, a su juicio, los intereses de Pedro Sánchez a los de Andalucía. Moreno Bonilla ha sido tajante y no se ha mordido la lengua en ningún momento: «Ya que usted era la mujer más poderosa de España, podía haber mirado más por Andalucía».

Moreno comenzó su intervención asegurando que Montero demuestra un «desconocimiento profundo» de la evolución de Andalucía desde la llegada del Partido Popular al Gobierno autonómico en 2019 y sostuvo que la vicepresidenta se ha erigido como «la líder de toda la izquierda». En ese sentido, criticó que calificara el debate parlamentario como una «charla», una expresión que consideró «una falta de respeto» hacia la Cámara y «algo impropio de quien ha sido consejera de la Junta de Andalucía».

Uno de los principales bloques de su intervención estuvo centrado en las políticas de igualdad. El presidente andaluz responsabilizó al Gobierno central del PSOE de haber impulsado la conocida como Ley del ‘Solo sí es sí’, de la que afirmó que permitió la excarcelación o reducción de condenas a agresores sexuales, y reprochó a María Jesús Montero que no haya pedido perdón por sus consecuencias. Además, aseguró que durante su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo andaluz quedó sin ejecutar cerca del 41% del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer.

Moreno también acusó a la dirigente socialista de haber rechazado cualquier posibilidad de negociación para alcanzar acuerdos en Andalucía. «No ha querido negociar desde el minuto uno», afirmó, al tiempo que defendió que el Gobierno andaluz trabajará para evitar el bloqueo institucional.

El presidente de la Junta amplió sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de «degradar la democracia» por no presentar los Presupuestos Generales del Estado año tras año, por la escasez de debates sobre el estado de la nación y por lo que definió como una «colonización» de las instituciones públicas. Asimismo, vinculó al Gobierno con José Luis Ábalos o Koldo García, destacando esa supuesta «red de corrupción» que, actualmente, investiga la UCO con más de 90 investigados.

En el plano económico, Moreno reivindicó la gestión del Ejecutivo autonómico frente a la desarrollada por los gobiernos socialistas. Aseguró que Andalucía crece por encima de la media nacional y sostuvo que la comunidad «no se parece en nada» a la que recibió el Partido Popular tras casi cuatro décadas de gobiernos del PSOE. Como datos, afirmó que el PIB andaluz ha aumentado 13 puntos entre 2019 y 2025 y que la renta media de los hogares ha crecido cerca de un 40%.

La mujer más poderosa de España

Uno de los momentos más destacados del debate llegó cuando Moreno Bonilla reprochó a Montero que no aprovechara su peso político en el Gobierno de España para favorecer a Andalucía. «Ya que era la mujer más poderosa de España, podía haber mirado un poquito más por Andalucía», afirmó. Como ejemplo, citó proyectos pendientes como el Puente del V Centenario de Sevilla o la conexión ferroviaria de Cercanías entre Santa Justa y el aeropuerto. Según el presidente andaluz, los ciudadanos «le han dado la espalda» porque «antepuso los intereses de su jefe a los de Andalucía».

El jefe del Ejecutivo autonómico sostuvo además que Montero aceptó liderar el PSOE andaluz por decisión de Pedro Sánchez pese a conocer «que se enfrentaba a una derrota política». «Cuando Sánchez le ordenó venir a Andalucía, usted acató», afirmó, para añadir que, tras no lograr el resultado esperado, terminará «yéndose al Senado», en alusión a anteriores dirigentes socialistas andaluces como Juan Espadas o Susana Díaz.

La sanidad ocupó el último tramo de la intervención. Moreno defendió que el sistema sanitario andaluz «está mejor que antes» y contrapuso la gestión de su Gobierno con la etapa en la que Montero fue consejera de Salud. Aseguró que el presupuesto sanitario ha pasado de 9.800 a 16.200 millones de euros, que la plantilla cuenta con 30.000 profesionales más y que se han puesto en marcha 116 nuevas instalaciones sanitarias, entre ellas el Hospital Militar de Sevilla.

Frente a ello, acusó a la dirigente socialista de haber impulsado recortes durante su etapa en la Junta, de reducir la plantilla sanitaria, cerrar camas hospitalarias y ocultar listas de espera. «No ha aprendido a mentir con Sánchez, ya lo hacía desde 2006; usted no es creíble», concluyó Moreno Bonilla.

Juanma Moreno concluyó su intervención recordando que, pese al «enorme poder» que concentra el Gobierno de España y a los «cientos de miles de millones de euros» que gestionó María Jesús Montero como ministra de Hacienda, «no ha atendido ninguna de las peticiones de los andaluces». En su condición de número dos del PSOE, el presidente en funciones de la Junta expresó su deseo de que la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz «influya» para que la comunidad autónoma reciba «los recursos y las inversiones obligatorias y necesarias para Andalucía».