Elías Bendodo: «Vox tiene que rebajar sus exigencias en Andalucía porque el PP quedó al borde de la mayoría absoluta»

El Partido Popular endurece su posición ante Vox en plena negociación para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía. Elías Bendodo sostiene que el resultado del 17-M obliga a la formación de Santiago Abascal a rebajar sus pretensiones, en un proceso que arranca después de que el PP se quedara a dos escaños y unos 21.000 votos de la mayoría absoluta, situada en el Parlamento andaluz en 55 diputados. Infobae

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y de Análisis Electoral del PP parte de los números para fijar el marco. «Juanma consiguió 150.000 votos más de andaluces que en las pasadas elecciones y se quedó a un puntito escaso y a dos escaños de conseguir otra vez mayoría absoluta», subraya, antes de lanzar el aviso a sus socios: «No se puede tratar igual a lo que es distinto». Quedarse «al borde de una mayoría suficiente», insiste, debe servir «para que entienda Vox que las exigencias tienen que ser menores».

Aun así, abre la puerta al acuerdo si el contenido beneficia a la comunidad: «Si hablamos de Andalucía y en beneficio de Andalucía y todo lo que pactemos y lo que piden es en beneficio de Andalucía, será muy fácil las conversaciones». Sobre el momento de la negociación, lo enmarca en su tercera fase: «Toda negociación tiene un tira y afloja. Lo importante es que primero haya capacidad de hablar, segundo que se haya iniciado una negociación y el tercer paso ya es intentar llegar a acuerdos. En eso estamos ahora mismo».

Preguntado por la «prioridad nacional» que Vox reclama, como ya aplica en otras autonomías, Bendodo resta dramatismo: «Yo creo que ese no es un problema. La inmensa mayoría de los españoles entiende que la prioridad es para los que trabajan, colaboran y contribuyen», algo que comparte el electorado «vote a la derecha, vote al centro o vote a la izquierda». Y carga contra el doble mensaje de Abascal, que la pasada semana deslizó la posibilidad de abandonar gobiernos autonómicos mientras pugna por entrar en el andaluz: «Eso de soplar y sorber al mismo tiempo, muy complicado, ¿no? O entran o salen». Vox, recuerda, «ya entraron en su momento y salieron, y no les fue bien», porque «la gente en España lo que quiere es estabilidad, que es la que no genera Pedro Sánchez».

«15 juzgados, 90 imputados y 14 delitos»

El dirigente popular dedica buena parte de la entrevista a la deriva judicial del Gobierno. «Esto es un escándalo diario, y el escándalo de hoy será superado por el de mañana», resume. Frente al argumento socialista de que se trata de una persecución aislada de un juez, replica con cifras: «No es un juez, son 15 juzgados en toda España investigando la corrupción del PSOE que afecta al Gobierno, al partido y a la familia del presidente». Y añade: «No han imputado a uno pequeño, han imputado a 90 personas, y no por un delito, por 14. Eso no puede ser casualidad ni una persecución».

Bendodo recuerda que el sanchismo ya acumula «las dos primeras sentencias condenatorias», con el fiscal general del Estado como «primer condenado» y Ábalos como segundo. A la pregunta de si Zapatero o Begoña Gómez acabarán en la cárcel, responde con la conocida metáfora: «Cuando anda como un pato, no canta como un pato, se mueve como un pato y vuela como un pato, ¿qué es? Pues un pato».

Moción de censura: «Motivos hay muchísimos, lo que no hay son votos»

El dirigente del PP también aborda la presión de la calle para presentar una moción de censura. «Motivos para la moción de censura hay muchísimos. Lo que no hay son votos», zanja, antes de devolver la pelota a los socios del Gobierno: «Junts y el PNV tienen que explicar a sus votantes en Cataluña y el País Vasco por qué parece que les tiene cogidos Pedro Sánchez, o por qué sostienen a un gobierno con 90 imputados, 15 procedimientos abiertos y 14 delitos».

Bendodo advierte además sobre las maniobras del Ejecutivo para «mantenerse en el poder por la puerta de atrás» y confía en el «Estado de derecho»: «Pedro Sánchez creía que él y el PSOE eran más fuertes que España. Montaron las cloacas para perseguir a jueces, fiscales, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y el Estado de derecho ha sido más fuerte». Reivindica un cambio profundo: «Venimos a levantar alfombras, a tirar de la manta y a derogar todas las leyes del sanchismo. El que no le guste, que no nos vote. España necesita que se le dé la vuelta como un calcetín».

Del «palacio de Sadam Hussein» a los personajes de Ibáñez

El popular recupera la imagen del San Telmo que se encontró el PP en 2018, tras 40 años de socialismo: «Aquello era una Andalucía de puerta cerrada. El socialismo vivía encerrado en el Palacio de San Telmo, y ahora Andalucía ha visto la luz». La entrevista se cierra con un juego sobre los personajes de Mortadelo y Filemón, en el que Bendodo reparte papeles del Gobierno: Zapatero sería Mortadelo, Ábalos haría de Filemón, Sánchez encarnaría al Superintendente, Óscar Puente al profesor Bacterio y Yolanda Díaz a Ofelia. Sobre el «clan del chicharrón», no duda: «Es el clan del Peugeot: Koldo, Ábalos, Cerdán y Pedro Sánchez». Y remata: «Ibáñez no hubiera pensado que su ficción sería superada por la realidad».