Vox mantiene el pulso a Juanma Moreno y votará «no» a su investidura: «Cuando lleguemos a un acuerdo votaremos que sí»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha confirmado este martes el voto negativo de su grupo a la investidura del candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla, al considerar que ambas formaciones aún no han cerrado un acuerdo de gobierno o de legislatura. Durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura, Gavira ha asegurado que su formación mantiene la voluntad de alcanzar un pacto, aunque ha reprochado al candidato popular haber retrasado las negociaciones.

«Moreno se presenta a la investidura sin los votos porque no hemos llegado a un acuerdo», ha afirmado el dirigente de Vox, quien ha reconocido la «buena disposición» mostrada por el presidente en funciones durante los últimos días, pero ha lamentado que las conversaciones «tendrían que haber empezado antes» para evitar el actual escenario.

Gavira ha justificado el rechazo de Vox apelando al mandato de las urnas. A su juicio, los andaluces respaldaron el pasado 17 de mayo un cambio político que obliga al PP a entenderse con su formación. «Los andaluces han dicho que el señor Moreno se tiene que entender con Vox, aunque no quiera y no le guste», ha señalado, insistiendo en que su partido actuará conforme a lo que interpreta como la voluntad expresada por los ciudadanos.

Pese al voto negativo, el portavoz parlamentario ha dejado abierta la puerta a un futuro respaldo a la investidura si ambas partes alcanzan un acuerdo. «Nuestro voto va a ser hoy que no. Es una pena porque tendríamos un acuerdo hoy. Estamos avanzando y cuando lleguemos a un acuerdo votaremos que sí», ha manifestado.

Entre las condiciones planteadas por Vox figuran el establecimiento de plazos concretos para garantizar el cumplimiento de los compromisos que se firmen, así como la defensa de la denominada «prioridad nacional», la eliminación de las políticas vinculadas al «fanatismo climático», una mayor desregulación económica y el fin de las políticas que, según la formación, generan un «efecto llamada» en materia migratoria.

Buena parte de la intervención de Gavira también ha estado dirigida contra el Gobierno central y el PSOE. El portavoz ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de representar una «mafia» y ha cargado duramente contra la ex vicepresidenta primera y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a la que ha vinculado con distintos casos de corrupción que afectan al entorno socialista. Asimismo, ha asegurado que el futuro Gobierno andaluz deberá convertirse en «un bastión» frente a las políticas del Ejecutivo central.

En el plano programático, Gavira ha defendido un modelo basado en la reducción de impuestos, la simplificación administrativa y el impulso a la creación de empleo. También ha reclamado políticas que faciliten el acceso a la vivienda y favorezcan la formación de familias, además de situar «a los españoles en el centro de todas las acciones» de la administración autonómica.

Con este posicionamiento, Vox mantiene la presión sobre el PP en la negociación para la formación del nuevo Gobierno andaluz. Aunque ambas formaciones reconocen avances en los contactos, el respaldo de los de Santiago Abascal queda condicionado a la firma de un acuerdo que recoja las principales exigencias planteadas por el grupo parlamentario.