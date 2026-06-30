Moreno pone fecha a una repetición electoral en Andalucía: «Si no hay pacto habrá elecciones el 25 de octubre»

En la mañana de hoy comenzaba la segunda sesión de investidura de Juanma Moreno, actual presidente en funciones de la Junta de Andalucía. Lo hacía con la intervención de Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía en dicha Cámara autonómica. Maíllo ha querido resaltar las políticas que Moreno Bonilla expuso en el día de ayer y que, en su opinión, «son nefastas para los andaluces». El candidato a la presidencia de la Junta ha sido tajante a la hora de anunciar que, de no llegar a un pacto con Vox, «habrá elecciones el 25 de octubre».

Juanma Moreno defendió la gestión de su Gobierno frente a las críticas de Antonio Maíllo y sostuvo que el resultado electoral del 17 de mayo desmiente el «panorama tan oscuro» dibujado por el portavoz de Por Andalucía. «Si estuviéramos haciendo las cosas tan mal, los andaluces no habrían hablado como lo hicieron», vino a señalar el presidente andaluz en funciones, quien reprochó a Maíllo una crítica «poco razonada» y basada en una visión que, a su juicio, no comparte la mayoría de la sociedad andaluza.

El presidente rechazó además la acusación de que el Ejecutivo no alcanza acuerdos y reivindicó el diálogo mantenido con los agentes sociales. Como ejemplo, destacó los 26 acuerdos firmados con los sindicatos de la enseñanza, que, según afirmó, han permitido que los docentes andaluces superen la media salarial nacional. Moreno Bonilla acusó a la oposición de convertir la crítica en un «instrumento de destrucción masiva», lo que, dijo, termina por restarle credibilidad.

También negó que el Gobierno andaluz gobierne «para los ricos», una acusación que calificó de «tópico de la izquierda», e insistió en que los ciudadanos «saben perfectamente lo que votan».

En relación con el accidente ferroviario de Adamuz, Moreno rechazó cualquier acusación de utilización política de las víctimas. Recordó que el ministro de Fomento llegó a calificar de «impecable» su actuación y explicó que la Junta permaneció cuatro meses sin pronunciarse hasta que la asociación de víctimas solicitó su intervención. Defendió que tanto las víctimas como el conjunto de los andaluces tienen derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido, saber si las infraestructuras ferroviarias son seguras y exigir responsabilidades. También reclamó que las 46 víctimas reciban las ayudas comprometidas por el Ministerio y sostuvo que resulta «anormal» que nadie haya asumido responsabilidades políticas.

En materia de inmigración, el presidente recordó que la Junta carece de competencias en política migratoria, aunque reiteró su defensa de una inmigración «legal, ordenada, regulada e integrada» en el mercado laboral y en la sociedad. Frente a ello, criticó las políticas que, en su opinión, tratan a las personas «como mercancías» y cuestionó el traslado de menores cuya edad no estaría correctamente acreditada.

Moreno también respondió a las críticas sobre su negociación con Vox para la formación de gobierno. Confirmó que las conversaciones siguen abiertas y defendió que alcanzar un acuerdo cuanto antes responde al interés de Andalucía, que necesita un Ejecutivo estable y unos presupuestos que suelen comenzar a elaborarse en estas fechas. Acusó a la izquierda de bloquear la situación política al negarse tanto a dialogar con el partido ganador de las elecciones como a aceptar que el PP negocie con la única fuerza con la que puede alcanzar una mayoría. «Son el bloque del bloqueo», resumió.

El presidente advirtió además de que una repetición electoral retrasaría la formación de un gobierno hasta finales de octubre o incluso hasta las Navidades, un escenario que consideró perjudicial para los intereses de la comunidad.

A su vez, Moreno Bonilla rechazó las acusaciones de privatización de la sanidad pública. Subrayó que el 63,64% del presupuesto autonómico se destina a políticas sociales, defendió que se han incorporado 30.000 profesionales al sistema sanitario, que la inversión por habitante ha aumentado un 61% y que se han impulsado 116 infraestructuras sanitarias. Además, recordó que fue durante la etapa de gobierno compartido entre PSOE e IU cuando Andalucía alcanzó el mayor volumen de conciertos con la sanidad privada, por lo que acusó a la coalición de mantener un discurso «incoherente» sobre esta cuestión. «Eso es cinismo político», resumía el presidente andaluz en funciones.