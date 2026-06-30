Tour de Francia 2026: estos son los ciclistas favoritos para ganarlo

La cuenta atrás para el Tour de Francia 2026 ya ha comenzado. La 113.ª edición de la ronda gala arrancará el próximo 4 de julio con una salida histórica desde Barcelona, la tercera vez que la prueba parte desde España. A partir de ahí, los 184 corredores repartidos en 23 equipos afrontarán 21 etapas y un recorrido total de 3.333 kilómetros antes de poner el broche final el 26 de julio en los Campos Elíseos de París.

Como sucede cada año, la lucha por el maillot amarillo concentra toda la atención. El vigente campeón, Tadej Pogacar, parte nuevamente como el gran candidato a conquistar el Tour, aunque tendrá enfrente a un rival que llega en el mejor momento de su carrera: Jonas Vingegaard. Junto a ellos aparece un amplio grupo de aspirantes que buscarán hacerse un hueco en el podio o sorprender durante las tres semanas de competición.

La edición de 2026 reúne a algunos de los mejores escaladores, contrarrelojistas y corredores más completos del pelotón internacional, lo que convierte la batalla por la clasificación general en una de las más abiertas de los últimos años.

Quiénes son los favoritos para ganar el Tour de Francia 2026

En prácticamente todos los pronósticos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ocupa la primera posición. El esloveno aterriza en el Tour tras firmar una temporada sobresaliente, liderando el año en número de victorias con 13 triunfos y únicamente cediendo el primer puesto en la París-Roubaix, donde terminó segundo.

El vigente campeón afronta la carrera con un incentivo añadido: conquistar su quinto Tour de Francia, un logro que le permitiría igualar a leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Su rendimiento en la montaña durante las dos últimas temporadas ha marcado diferencias respecto al resto del pelotón y vuelve a situarlo como el principal rival a batir.

Compartiendo equipo con Pogacar aparece Isaac del Toro, otra de las grandes incógnitas del Tour. El mexicano ha demostrado un excelente nivel en la escalada y llega después de conquistar la prueba de Auvernia. Su papel inicial será ejercer como gregario del líder del UAE Team Emirates-XRG, aunque su estado de forma también le permite aspirar a un puesto destacado en la clasificación general e incluso soñar con subir al podio en París.

El gran opositor al dominio de Pogacar vuelve a ser Jonas Vingegaard (Team Visma). El danés comparece tras finalizar segundo en las dos últimas ediciones del Tour, pero esta vez lo hace después de una temporada prácticamente perfecta. Sus victorias en la París-Niza, la Volta a Catalunya y el Giro de Italia refuerzan la confianza de un corredor que buscará firmar el prestigioso doblete Giro-Tour, una hazaña que Pogacar consiguió en 2024.

Además del duelo entre los dos grandes favoritos, varios nombres aparecen como candidatos a pelear por los puestos de honor. Remco Evenepoel, Florian Lipowitz y Juan Ayuso encabezan el grupo de aspirantes que tratarán de desafiar a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia 2026. El belga llega tras una preparación específica, mientras que Lipowitz confía en su fortaleza en la montaña y Ayuso se presenta como la gran esperanza española.

También destacan el joven Paul Seixas, una de las grandes promesas del pelotón, y corredores como Tom Pidcock, Richard Carapaz, Carlos Rodríguez, Tobias Halland Johannessen, Kévin Vauquelin y Cian Uijtdebroeks, además de otros nombres con opciones de brillar en la general o lograr victorias de etapa.