Todas las etapas del Tour de Francia 2026: recorrido y perfiles

Este sábado 4 de julio arranca el Tour de Francia 2026, que se celebrará hasta el próximo domingo 26 de julio. La ciudad de Barcelona acoge la salida de la Grande Boucle que, en su 113.ª edición, vuelve a España, donde se celebrarán las tres primeras etapas. Tadej Pogacar es el máximo favorito para subirse a lo más alto del podio en París por quinta vez. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las etapas y el recorrido del Tour de Francia.

Este sábado arranca el Tour de Francia 2026 con una contrarreloj por equipos que se celebrará en las calles de Barcelona. En su 113.ª edición, España acoge las tres primeras etapas de una Grande Boucle que tendrá hasta ocho etapas de montaña, siendo la penúltima y decisiva la etapa reina que finalizará en el mítico Alpe d’Huez. Como suele ser habitual, esta edición de la ronda francesa acabará en los Campos Elíseos de París el próximo domingo 26 de julio.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard son los grandes favoritos para llegar vestidos de amarillos a la ciudad de París. El ciclista esloveno llega a la Grande Boucle con cuatro victorias en su palmarés (2020, 2021, 2024 y 2025) y en la edición de 2026 buscará igualar los cinco tours de Miguel Indurain. Por su parte, el danés, que ganó en 2022 y 2023, buscará su tercera victoria en la carrera más importante del mundo.

Por qué empieza el Tour de Francia 2026 en Barcelona

«Barcelona será el punto de partida de la 113.ª edición del Tour de Francia, en lo que supondrá la tercera salida de la historia de la Grande Boucle desde España tras las celebradas en San Sebastián (1992) y Bilbao (2023)», informó el Tour de Francia en un comunicado publicado en su día en el que argumentó que «la capital catalana ya estuvo presente en los recorridos de las ediciones de 1957, 1965 y 2009, y mantiene una estrechísima relación con el ciclismo, cuyo escenario principal ha sido la ‘montaña mágica’ de Montjuïc».

Así que Cataluña será el escenario de las tres primeras etapas del Tour de Francia. La primera será una contrarreloj individual por las calles de la ciudad, la segunda etapa saldrá de Tarragona y finalizará en Montjuic y la tercera etapa tendrá como punto de salida la ciudad de Granollers y cruzará la frontera hasta finalizar en Les Angles.

Así será el recorrido del Tour de Francia 2026

Así será el recorrido del Tour de Francia 2026: