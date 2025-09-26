El Ayuntamiento de Barcelona exige al Tour de Francia que eche a Israel para acoger la salida de 2026

Barcelona está decidido a que la Grand Départ del Tour de Francia pueda realizarse con la máxima garantía de seguridad. Jaume Collboni, alcalde de la ciudad, ha hablado este viernes en el pleno y garantizó ante los medios que su objetivo es que la organización expulse a Israel. Una respuesta después de que se pusiese en duda el acuerdo tras los incidentes vividos en la Vuelta a España.

Después de decir que está «convencidísimo» que el próximo verano la salida se hará sin problemas en la ciudad, Collboni ha reivindicado su decisión de impedir que participen equipos israelíes. «Así se lo hemos comunicado al Tour», ha respondido en el pleno de Barcelona de este viernes a preguntas del PP y Vox sobre si defenderá su celebración en la ciudad.

El alcalde ha dicho que a nadie le hace tanta ilusión que el Tour salga de Barcelona como al concejal de Deportes, David Escudé, a las federaciones de ciclismo o a él mismo, pero que no se hará «bajo la bandera de Israel». «Estoy convencido de que tendremos Tour en Barcelona; convencidísimo. Pero no queremos que haya representantes de un gobierno que está practicando un genocidio», ha afirmado.

Barcelona no quiere vínculos con Israel

Asimismo, ha advertido a los líderes del PP, Daniel Sirera, y de Vox, Gonzalo de Oro, de que llegarán muy tarde si no condenan la actitud de Israel como genocidio: «La UEFA y la FIFA estarán excluyendo a Israel de las competiciones internacionales y ustedes seguirán hablando de condenar a Hamás».

Además, Barcelona ha aprobado excluir de sus congresos a aquellas multinacionales que tengan algún tipo de vínculo con Israel, a pesar del voto en contra de Junts, PP y VOX. Medidas que vuelven a mezclar la política con el deporte y dejan el balón en el tejado del Tour de Francia, que lleva semanas recibiendo presión para evitar que se reviva lo que ocurrió en las ciudades españolas con la Vuelta.