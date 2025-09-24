Un propalestino detenido y otros dos investigados por los incidentes en la Vuelta a España

La Guardia Civil ha detenido a un propalestino y está investigando a otros dos por los incidentes en la Vuelta a España, durante la etapa 16, con final en Mos. La carrera tuvo que darse por finalizada a ocho kilómetros de meta, debido a que los manifestantes asaltaron el recorrido y cortaron la carretera derribando un árbol que habían talado. Tras ello, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, que han derivado en la detención de una persona.

Los hechos sucedieron durante la disputa de la decimosexta etapa de la Vuelta. Después de los altercados en Bilbao y de que la etapa en el Angliru sufriera un incidente al encadenarse unos activistas al inicio del puerto, la entrada en Galicia fue conflictiva. En Monforte de Lemos ya hubo problemas, que se incrementaron en Mos, cuando la etapa no pudo finalizar con normalidad.

Dirección de carrera se vio obligada a suspenderla antes de tiempo. Establecieron la línea de meta ocho kilómetros antes de lo previsto, tomando tiempos para la general y declarando allí al vencedor de la etapa. Las protestas, además, hacían que se comenzara a poner en duda que la Vuelta pudiera llegar con normalidad a Madrid.

Ahora, unas semanas después de lo sucedido en Mos, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pontevedresa de Arcade, próxima a Mos, donde finalizaba la etapa. Una de las personas investigadas también es del mismo municipio, mientras que la otra es de la ciudad de Orense. A todos ellos se les investiga como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos, atentado y resistencia a la autoridad.

Estas tres personas participaron en las protestas contra Israel y a favor de Palestina que obligaron a adelantar el final de la etapa 16 de la Vuelta ocho kilómetros. Entonces se produjeron algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y algunos de los manifestantes que han derivado en esta detención e investigaciones.

Los propalestinos marcaron la Vuelta

Finalmente, la Vuelta a España 2025 terminó de manera precipitada, por los radicales que boicotearon la carrera. Las manifestaciones propalestinas que marcaron desde el comienzo la carrera terminaron cortándola en su etapa final, manchando ya no la imagen de la ronda española –a la que las instituciones han abandonado en este tiempo– sino de todo un país. No es para menos, puesto que los disturbios dejaron más de una veintena de policías heridos. España, habitual organizador de eventos deportivos de máximo prestigio mundial, muestra al exterior lo peor de sí, puesto que lo sucedido ha dado la vuelta al mundo.

Los violentos consiguieron empañar lo verdaderamente importante. Jonas Vingegaard se hizo con una victoria que quedó totalmente eclipsada. De hecho el danés no pudo ni subirse al podio, dado que se tuvo que suspender ante la presencia masiva de radicales en el paseo del Prado de Madrid. El doble ganador del Tour tuvo que celebrar su triunfo en la Vuelta subiéndose a unas neveras en lo que fue un podio improvisado.

Pero por lo que se recordará siempre esta edición, muy al pesar de los aficionados a este deporte, será por los actos que protagonizaron los manifestantes propalestinos, culminando en Cibeles con el corte de la etapa. Ahora, la Guardia Civil ha detenido a una persona, aunque no por aquello, sino por lo ocurrido una semana antes a su paso por Galicia, en otra etapa que no se pudo desarrollar con normalidad.