Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta y a su ganador Vingegaard

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta a España y la Medalla Internacional a su último ganador, Jonas Vingegaard. La presidenta ha destacado que la carrera es «una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid se siente más orgulloso», mientras que Vingegaard, que no pudo subirse al podio en Cibeles tras la cancelación de la última etapa «no merece ser recibido sobre cajas de hielo», puesto que tuvieron que improvisar un podio en un parking en el que se subió a unas neveras.

«Así que por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre, vamos a ver estas dos condecoraciones», ha remarcado la presidenta, anunciando de esta forma que tanto la organización como el ciclista serán premiados el próximo 2 de mayo, cuando se celebra el Día de la Comunidad de Madrid.

La Vuelta Ciclista a España celebraba este año una edición especial, al cumplir su 90º aniversario. Disputada por primera vez en 1935, desde su creación la carrera ha sido suspendida en cuatro ocasiones: desde 1937 hasta 1940 debido a la Guerra Civil, desde 1943 hasta 1944 por la Segunda Guerra Mundial y a la mala situación económica de España, en 1949 y desde 1951 hasta 1954. Por tanto, a pesar de cumplir nueve décadas, celebraba su 80ª edición.

La última etapa tuvo que ser cancelada cuando los ciclistas se acercaban al final de su recorrido, entrando ya en la capital. El recorrido entre Alalpardo y Cibeles no se pudo completar, debido a que radicales propalestinos irrumpieron tanto en el circuito final, destrozando el vallado, como al paso del pelotón en su entrada en la ciudad. Llegaron incluso a tirar a algún corredor.

Todo, por la presencia en carrera del Israel-Premier Tech, del que se pedía por parte de estos manifestantes, su expulsión. Los intentos de boicot se fueron sucediendo, llegando a su culmen en la última etapa. El nefasto dispositivo de seguridad provocó unos incidentes a los que siguieron unos disturbios, con barricadas incluidas, en el paseo del Prado, en el último kilómetro del circuito.

