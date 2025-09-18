De campo en La Pedriza mientras sus amigos propalestinos reventaban la Vuelta

Por una elemental cuestión de responsabilidad política cualquier delegado del Gobierno no se iría de excursión el día en que en su comunidad estuviera convocada una protesta con riesgo de derivar en incidentes violentos, como la registrada el pasado domingo en Madrid con motivo de la última etapa de la Vuelta a España. En previsión de incidentes, se movilizaron a centenares de agentes que tuvieron que soportar estoicamente las actitudes violentas de un numeroso grupo de agitadores propalestinos dispuesto a boicotear, como así fue, la prueba.

¿Y dónde estaba el delegado del Gobierno en Madrid a la hora en que estallaban las protestas? Pues viendo los toros desde la barrera, en La Pedriza, rodeado de cabras y de vacas, abandonado a la molicie dominical, como si las protestas y el riesgo de incidentes no fuera con él y contemplara el panorama parapetado tras el hermoso paisaje de la sierra de Guadarrama.

Francisco Martín -un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo de Pedro Sánchez- decidió irse de campo después de dejar claro a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que reprimir las protestas quedaba totalmente prohibido, porque los violentos manifestantes propalestinos amigos de Bildu -igual que el delegado del Gobierno, que también bebe los vientos por los de Otegi- tenían permiso para boicotear la Vuelta a España. Y se fue a La Pedriza a respirar aire puro, mientras sus amigos propalestinos de extrema izquierda campaban a sus anchas desatando a su paso la violencia.

Entre cabras y vacas en un bucólico paisaje que contrastaba con la tensión vivida en el centro de Madrid. A eso se le llama, en términos educados, ser un desahogado sin escrúpulos. Y en términos menos versallescos, un jeta como la copa de un pino. Seguramente Francisco Martín disfrutó de lo lindo comprobando como todo salió según lo previsto: la Vuelta España triturada y más de una veintena de agentes heridos. Y desde La Pedriza soltó un suspiro: «¡Misión cumplida!»