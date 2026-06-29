Tour de Francia 2026: cuándo empieza, fechas importantes y la etapa reina

Este sábado 4 de julio arranca el Tour de Francia 2026 con la primera etapa que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona. España acogerá los tres primeros días de la 113.ª edición de la ronda francesa que finalizará el próximo 26 de julio. Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard son los dos grandes favoritos para ganar la Grande Boucle. Todo lo que debes saber sobre el Tour de Francia 2026.

El Tour de Francia arranca este fin de semana con la celebración este sábado 4 de julio de la primera etapa, que será una contrarreloj por equipos que tendrá lugar en Barcelona. Esta será la tercera vez en la historia que la carrera más importante sale de España, donde se celebrarán tres etapas. La segunda saldrá de Tarragona y finalizará en alto en Montjuic, mientras que la tercera saldrá de Granollers y desembocará en la ciudad francesa de Les Angles.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard son los dos grandes favoritos para llevarse la victoria final en el Tour de Francia 2026. Ambos han reinado en la Grande Boucle desde el año 2019: el corredor esloveno se llevó las ediciones de 2020, 2021, 2024 y 2025, mientras que el danés enlazó dos victorias consecutivas en 2022 y 2023. Pogacar tendrá la oportunidad en esta edición de conseguir su quinto Tour de Francia e igualar a Miguel Indurain. Seixas, Lipowitz y el español Juan Ayuso son otros grandes candidatos a subirse al podio de París.

Cuándo empieza el Tour de Francia 2026

El Tour de Francia comienza este sábado 4 de julio con una contrarreloj por equipos que tendrá lugar en las calles de Barcelona. La primera etapa de esta edición de la Grande Boucle pasará por el corazón de la Ciudad Condal y recorrerá puntos tan emblemáticos como la Sagrada Familia o Montjuïc.

Qué día termina el Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 finalizará el próximo domingo 26 de julio con la tradicional etapa que se celebra en la Avenida de los Campos Elíseos de París.

Cuál es la etapa reina del Tour de Francia 2026

La etapa reina de la 113.ª edición del Tour de Francia será la 20.ª etapa, que se celebrará entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez y contará con 5.600 metros de desnivel positivo. Tendrá lugar en el penúltimo día de competición antes de la llegada a la ciudad de París.

A lo largo de 170 kilómetros, el pelotón tendrá que afrontar en primer lugar la ascensión del Col de la Croix de Fer, acto seguido el Col de Télégraphe, para acto seguido subir el mítico Galibier, la Sarenne y coronar en el histórico Alpe d’Huez.