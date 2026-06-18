Pone los pelos de punta: la pareja de Pogacar sufre un terrible accidente en el Tour de Suiza

Urska Zigart, ciclista eslovena y pareja de Tadej Pogacar, ha sufrido un grave accidente en la segunda etapa del Tour de Suiza. La corredora del AG Insurance-Soudal perdió el control de su bicicleta al pasar por un badén a gran velocidad, situación que le provocó una dura caída contra el asfalto. El accidente se produjo en la pancarta que señalaba el kilómetro final de la etapa. Zigart pudo terminar la jornada, aunque fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario para valorar la gravedad de sus lesiones.

El equipo belga AG Insurance-Soudal ha compartido un comunicado para informar del estado de salud de su ciclista. «Urska Zigart fue atendida de inmediato por el equipo médico de la carrera antes de ser trasladada al hospital para someterse a más exámenes. Tras varias evaluaciones médicas, a Urska se le ha diagnosticado una fractura de mandíbula. Afortunadamente, no se detectaron otras lesiones durante los exámenes», ha señalado el equipo ciclista femenino.

Tour de Suisse 2026 kadınlar yarışında bugünkü 2. etapta son km’nin hemen altında Urska Zigart, hız tümseğinden geçerken dengesini kaybedip yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı. 📽️ @Ticinonline instagram #tdf2026 pic.twitter.com/IBpvUSV03X — Pro Peloton (@propelotontr) June 18, 2026

Pese a que Urska Zigart pudo termina la etapa a 2:15 de la ganadora, Longo Borghini, su presencia en la jornada de mañana está descartada por parte de su equipo: «Los servicios equipo está evaluando los pasos a seguir para garantizar que Urska reciba el mejor tratamiento y recuperación posible. En este momento, nuestra prioridad es su salud y bienestar». A la eslovena la espera un proceso de recuperación después de su grave caída en el Tour de Suiza para volver a subirse a la bicicleta.

Pogacar también participa en el Tour de Suiza

Tadej Pogacar conoció la noticia de la caída de su mujer, Urska Zigart, momentos antes de comenzar la segunda etapa del Tour de Suiza. Según apuntan medios eslovenos, el cuatro veces campeón del Tour de Francia, pudo conversar por teléfono con su pareja instantes antes de la salida de la segunda etapa masculina. Una vez concluida la carrera, en la que Pogacar amplió la ventaja con sus perseguidores en la clasificación general y cruzó a cuatro segundos del ganador, Romain Gregoire, el ciclista de UAE acudió rápidamente a consultar su teléfono móvil para conocer el estado de salud de su pareja. La intromisión de las cámaras en este momento íntimo no gustó a Pogacar, que las apartó de un manotazo.