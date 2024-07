Pogacar renuncia a los Juegos Olímpicos como protesta por amor

Tadej Pogacar no estará en París 2024, disputando los que serían sus segundos Juegos Olímpicos. El esloveno se cae de la lista de grandes deportistas que se darán cita durante los próximos 15 días en la capital francesa. Apenas unas horas después de certificar su victoria en el Tour de Francia por tercera vez, arrollando al resto de rivales, se confirma su ausencia debido a que, supuestamente, acumula «demasiada fatiga». Sin embargo, los motivos podrían ser bien distintos, puesto que ya reveló que en caso de no ir su pareja, Urska Zigart, –campeona eslovena de ruta y contrarreloj–, él no participaría.

El seleccionador esloveno de ciclismo, Goraz Penko, ha decidido dejar fuera a la que es número uno del ránking esloveno en ciclismo femenino, la pareja de Pogacar. La decisión no sentó nada bien al ciclista del UAE, que apuntó que no iría a París en caso de que no reculase. Ahora, aunque alegando «fatiga», ha cumplido con su promesa.

Pogacar no estará, por tanto, en París, para revalidar la presea que logró hace tres años. En Tokio 2020 –disputados en 2021– consiguió un bronce en la prueba de ciclismo en ruta, por detrás del ecuatoriano Richard Carapaz, que fue oro, y del belga Wout van Aert, que consiguió colgarse la plata. De cara a la cita olímpica actual, Pogacar era una de las bazas más importantes para el deporte esloveno, puesto que viene completando el que probablemente sea el mejor año de la historia para un ciclista.

Después de ganar el Giro de Italia y, ahora, conseguir ganar el Tour con más de seis minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, se ha confirmado que los Juegos perderán en ciclismo a uno de sus mayores alicientes. El que es toda una leyenda ya de la bicicleta como es Tadej Pogacar, no estará en los Juegos Olímpicos de París.

Así lo ha confirmado la agencia estatal eslovena, STA. Alegan que la decisión del ciclista del UAE Emirates se debe a que suma «demasiada fatiga» después de completar con éxito las dos primeras vueltas de tres semanas del calendario. De hecho, en caso de correr la Vuelta a España –algo que tampoco parece probable– podría convertirse en el primer ciclista en la historia que ganar las tres grandes en un mismo año, algo que ya hizo el Jumbo-Visma el pasado año como equipo, aunque las ganó con tres corredores diferentes.

Pogacar no estará en los Juegos Olímpicos

Las dos pruebas de ciclismo en las que participaría el esloveno se celebrarán el sábado 27 de julio y el sábado 3 de agosto. La primera en disputarse será la contrarreloj masculina, mientras que la prueba de carrera en ruta será la última. En ambas, Tadej Pogacar era clara opción para conseguir medalla, puesto que es uno de los mejores del mundo en contrarreloj, habiendo ganado la última en el Tour el pasado domingo, y también es el ciclista más completo del mundo.

La ausencia de Urska Zigart ha llevado al ciclista esloveno a ausentarse de la cita olímpica de París que comenzará el próximo sábado. En el lugar de la pareja de Pogacar acudirá su tocaya Urska Pintar, que corre en el mismo equipo del que es director el seleccionador de Eslovenia. Por su parte, a Pogacar le relevará en los Juegos Olímpicos Domen Novak.