Ayuso lidera la lista del Lidl-Trek para el Tour de Francia: «El objetivo es subir a lo más alto del podio»

Lidl-Trek ha presentado su equipo para el Tour de Francia 2026. Los ocho elegidos del equipo alemán están comandados por Juan Ayuso, que será el líder del equipo en la ronda gala, que arranca este sábado 4 de julio en Barcelona. Aunque Tadej Pogacar es el principal favorito, buscando su quinto título, la nómina de rivales es de lo más amplia, con Vingegaard, Evepoel o Seixas. Pero el ciclista español quiere subirse a esa nómina de candidatos y, de cara al inicio de la competición, muestra una ambición máxima: «El objetivo es, obviamente, subir a lo más alto del podio en París. Aún quedan tres semanas de duro trabajo y veremos qué podemos conseguir».

El barcelonés –aunque criado en Jávea– comienza la carrera con las máximas expectativas y ante su público, algo que será «muy especial» por poder «escuchar al público español» durante las primeras jornadas. Ayuso es el líder de un equipo donde figura otro español como Carlos Verona y donde no está Giulio Ciccone, que tras el Giro, no hará ni Tour ni Vuelta a España.

Además de los dos ciclistas españoles, los otros seis integrantes del Lidl-Trek serán Mads Pedersen, Derek Gee-West, Toms Skujins, Mathias Vacek,

Mattias Skjelmose y Quinn Simmons. La de Ayuso y Gee será la primera participación en el Tour con los colores de la cadena de supermercados. Dos incorporaciones que quieren situarse en las primeras posiciones de las grandes vueltas tras finalizar el pasado año en el tercer puesto de la clasificación de la UCI.

Ayuso lidera la ambición del Lidl-Trek

Juan Ayuso ha hablado sobre lo que espera de este Tour de Francia y, además de afirmar que quiere pelear por la general, ha hablado de las fortalezas del equipo, asegurando que tiene «mucha confianza» en el grupo, considerando que pueden «hacer una gran carrera, empezando por la contrarreloj por equipos de la primera etapa».

«En el Tour, todo puede cambiar de un día para otro. Es importante no perder tiempo y ahorrar energía en las primeras etapas. Tendremos algunos días duros en la primera semana, pero no debería ser demasiado complicado hasta el fin de semana de la segunda. Ahí, y durante toda la última semana, se decidirá la clasificación general», apunta el ciclista español.

Ayuso ha dado algún detalle sobre qué estrategia llevará en este Tour, afirmando que quiere llegar a la última semana con opciones. Es decir, que irá de menos a más: «Necesito aguantar hasta el primer día de descanso intentando ahorrar la mayor cantidad de energía posible, sin sufrir ningún bajón, sin enfermarme y así llegar a la última semana con posibilidades de competir».