La AEMET avisa de la bajada brusca de temperaturas y no da tregua: «Del verano al invierno»

Avisa la AEMET de la bajada brusca de temperaturas, no da tregua, vamos a pasar del verano al invierno. Los expertos no dudan en apostar claramente por una serie de cambios que llegan a toda velocidad y pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estaremos a las puertas de un fin de semana en el que parecerá que el tiempo puede convertirse en algo que quizás hasta ahora nadie hubiera esperado.

Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden convertirse en un problema en determinados puntos del país. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve. En especial, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave y que quizás hasta el momento nunca hubiéramos pensado que tendríamos en una semana en la que esperaríamos ver una primavera que parece que llega con un invierno intenso a cuestas.

Del verano al invierno vamos a pasar en estas partes del país

Antes que nada, no todo el territorio va a tener este elemento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar y lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta el momento nunca hubiéramos ni imaginado.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Estaremos pendientes de estos cambios que parece que serán una realidad en unos días en los que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado lo que podría pasar.

Este tiempo que nos espera nos hará pasar de un verano que parecía que llegaba antes incluso que la primavera, con temperaturas que rozaban los 30 grados en algunos puntos del país a un giro radical en el tiempo. Es hora de saber qué es lo que nos espera en breve.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante y nos servirá para preparar un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible.

El aviso de la AEMET ante la bajada brusca de las temperaturas

Las temperaturas van a bajar en breve, estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. La AEMET no duda en darnos algunos detalles que pueden ser claves en estos días en los que empezamos a hacer planes para el fin de semana, será mejor que preparemos la chaqueta o hasta el abrigo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La borrasca situada al suroeste de la Península se alejará levemente hacia el sur. Aun así, en el extremo suroeste peninsular, dejará cielos nubosos y chubascos durante la madrugada y a últimas horas el día, que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta. En Baleares se esperan nubes bajas en los litorales, y en el resto del territorio, algunas nubes altas y de evolución durante la tarde. Se prevén tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica, que pueden venir con granizo; con menor probabilidad, podría darse algún chubasco en otras zonas de montaña de la mitad norte. En Canarias, los cielos estarán nubosos y se esperan precipitaciones en el norte de las islas. Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular. La presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular puede dar lugar a precipitaciones con barro. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios; estos ascensos serán notables (de más de 6 grados) en el suroeste e, incluso, extraordinarios (de más de 10 grados) en zonas de Extremadura, del oeste de la meseta sur y del norte de Andalucía. En las mínimas habrá pocos cambios. En los archipiélagos las temperaturas apenas variarán».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «Precipitaciones puntualmente fuertes y acompañadas de tormentas en el extremo suroeste peninsular y sur de la cordillera Cantábrica. Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en el litoral almeriense, en las sierras del sureste y en Canarias. Aumento notable de las temperaturas máximas (de más de 6 grados) en el suroeste y las mesetas, incluso extraordinario (de más de 10 grados) en Extremadura, oeste de la meseta sur y norte de Andalucía. Predominarán los vientos de componente este, flojos en general, en el interior peninsular y en Alborán, y de componente norte en el Cantábrico; en el resto del territorio serán flojos y variables. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense y en sierras del sureste. En Canarias, los vientos del noroeste serán moderados y dejarán rachas muy fuertes».