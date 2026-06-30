José Andrés alimenta la polémica sobre la paella en ‘El Hormiguero’: «Por supuesto que se puede echar sobrasada»

Este martes 30 de junio ha visitado El Hormiguero el chef José Andrés, una de las figuras más internacionales de nuestro país. Su visita ha coincidido con un día muy especial para él, ya que la revista Vanity Fair le ha entregado el premio a Personaje del Año 2026. que reconoce su extraordinaria trayectoria profesional al frente de los fogones y su incansable labor humanitaria.

El cocinero es hoy una auténtica institución a nivel internacional. Afincado en Estados Unidos, ha construido un imperio gastronómico que le ha valido el reconocimiento de la crítica y de figuras de todo el mundo. Pero si por algo ha trascendido más allá de la cocina, es por su faceta solidaria al frente de World Central Kitchen, la ONG que fundó y que se ha convertido en una de las primeras en llevar comida caliente a las zonas afectadas por catástrofes naturales y conflictos en cualquier rincón del planeta.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a su invitado:

«¿Le has explicado a los americanos que la paella por la noche no es bueno cenarla, o eso es imposible?» El chef ha respondido: «Todo depende de la hora a la que te levantes. Si has tenido un día de fiesta y te levantas a las cinco de la tarde. He estado en Valencia en época de Fallas y se han hecho paellas a las 9 de la noche y no ha pasado nada. El arroz no se repite».

Pero la polémica ha llegado cuando Trancas y Barrancas, las hormigas del programa de Antena 3, han preguntado sobre lo que los valencianos consideran que es o no una paella auténtica: «Los valencianos se dedican… nos quieren censurar hacer la paella a nuestro rollo. Ellos son muy puristas, judías verdes, conejo, caracoles… Nadie quiere eso, lamento decirlo. Hay gente que sí y gente que no. Si quiero desarrollar mi creatividad y hacer una paella, lo digo con todas las letras, paella y no arroz con cosas. Si quiero echarle sobrasada de Mallorca, te aguantas porque es paella. No te la comas si no quieres», han dicho las hormigas.

José Andrés ha respondido: «Por supuesto que se puede echar sobrasada a una paella. El Real Diccionario dice sobre la paella claramente que es el recipiente donde se cocina un plato de arroz como el plato en sí. Recipiente y plato. Por supuesto que todo aquello que sea cocinado ahí se puede, no podemos ser talibanes».