El truco del chef José Andrés para que los berberechos en lata parezcan de restaurante: «Gajos de mandarina y aceite de oliva»

El chef José Andrés nos da un truco para conseguir que los berberechos en lata parezcan de restaurante sólo necesitas unos gajos de mandarina y aceite de oliva. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Cuando tenemos por delante una serie de elementos que pueden convertirse en nuestros mejores aliados en base de unos cambios que pueden ser claves. Una simple lata de esas que guardamos en la despensa, puede ser un manjar.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con ella, para hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna, puede ser esencial en unos días en los que realmente puede ser esencial. Este chef nos explica cómo podemos crear un plato de restaurante con una simple lata de berberechos y poco más.

Te parecerán estos berberechos de lata de restaurante

Las latas que tenemos en nuestra despensa son, cada vez más, un pequeño tesoro que no podemos dejar escapar. Estaremos pendientes de una serie de novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. En especial, cuando tenemos en consideración lo que puede pasar en breve.

Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando cuando estamos ante un cambio de tendencia que nos llegará de la mano de un giro destacado de guion. Quedarse en la terraza de casa con una simple tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Estos berberechos que se están convirtiendo en un ingrediente esencial en estos días en los que realmente necesitamos este plus de buenas sensaciones que llega de la mano de un buen básico como este. Una lata de berberechos puede acabar siendo un manjar con unos detalles mínimos e ingredientes que tenemos en casa. Descubre la esencia de este tipo de alimento enlatado con un truco de un profesional como el chef José Andrés.

Este es el truco del chef José Andrés con mandarina y aceite de oliva

Poco se necesita para conseguir una mezcla especial que parte como base de una receta de esas que impresionan. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una mezcla de sabores que pueden convertirse en la antesala de algo más. Sólo necesitas un simple berberecho que colocarás sobre un gajo de mandarina con un chorrito de aceite de oliva y un poco de pimienta. Una explosión de sabor que cuesta muy poco y que te hará descubrir una tapa o bocado impresionante.

Te proponemos una increíble receta de ensalada que parte de una lata de berberechos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un buen básico que podría acabar siendo el que nos hará descubrir lo mejor de un bocado maravilloso.

Ingredientes:

180 gr de trigo fresco

½ cebolla morada

1 pimiento verde

20 tomates Cherry

1 lata de berberechos

1 cucharada de vinagre de jerez

5 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de aceite de oliva

Cebollino

Sal

Pimienta negra

Cómo hacer la ensalada de trigo tierno con berberechos:

Cocer el trigo en una olla con abundante agua y sal. Dejar cocinar entre 15 y 20 minutos hasta que esté tierno. Después de que el trigo esté tierno, escurrirlo muy bien y pasarlo a una ensaladera. Mientras de cuece el trigo, picar finamente la cebolla morada, el pimiento y el cebollino, todo previamente lavado y escurrido. Picar los tomates Cherrys en cuartos. Agregar a la ensaladera las verduras picadas, los tomates y los berberechos previamente escurridos. Aliñar con el aceite de oliva virgen extra, el vinagre de jerez y la salsa de soja. Mezclar todos los ingredientes muy bien, probar y verificar si necesita o no una pizca de sal. Recuerda que la salsa de soja ya le agrega ese sabor un poco más salado, por lo que no es recomendable agregar sal sin antes haber probado la ensalada. Después de rectificar la sal, le puedes agregar pimienta negra recién molida, mezclar todo nuevamente y servir.

Atrévete a sacarle el máximo partido de un ingrediente de lata que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, de una forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos aprovechar al máximo. Tocará conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial.