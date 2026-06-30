Ronald Koeman dimite como seleccionador de Holanda tras caer ante Marruecos en dieciseisavos

Ronald Koeman ha dimitido como seleccionador de Holanda tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026. La selección holandesa cayó en penaltis ante Marruecos y un día después, Koeman presenta su renuncia porque «asumo la responsabilidad» de esa eliminación.

«Me duele que mi etapa con la selección holandesa termine así. Todos soñábamos con un Mundial en el que haríamos historia. No lo hemos conseguido. Nadie está más decepcionado por ello que yo», ha explicado Ronald Koeman en la que era su segunda etapa al frente de Holanda. Estuvo hasta 2020 en una primera etapa y regresó en 2022 tras terminar su etapa en el Barcelona.

Holanda quedó primera de su grupo en la primera fase, pero tuvo un durísimo enfrentamiento contra Marruecos en dieciseisavos. En una eliminatoria complicada, Holanda cayó en penaltis y un día después Koeman asume la culpa que tiene: «Como seleccionador, uno asume esa responsabilidad. Siempre la he sentido y siempre la seguiré sintiendo».

La selección de Holanda llegó a semifinales de la última Eurocopa, pero en el Mundial se ha quedado lejos de las últimas rondas, motivo por el que Ronald Koeman presenta su dimisión a la Federación holandesa, que ha aceptado esa renuncia.