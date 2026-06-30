Bono hace de héroe y Marruecos tumba a Holanda en una eliminatoria épica

Marruecos nunca dejó de creer. Ni cuando Cody Gakpo adelantó a Holanda a falta de un cuarto de hora. Ni cuando el reloj corría en su contra. Ni siquiera cuando la eliminatoria se marchó a una interminable tanda de penaltis. Los Leones del Atlas demostraron una personalidad gigantesca para levantarse una y otra vez y acabar derribando a la Oranje desde los once metros. Bono volvió a convertirse en el héroe de todo un país y Saibari, con el penalti definitivo, desató la locura de una selección que ya está en los octavos de final del Mundial, donde se medirá a Canadá.

El resultado hace justicia a un equipo que fue superior durante muchos minutos. Marruecos llevó el peso del partido, dominó la posesión y obligó a Bart Verbruggen a firmar una actuación sobresaliente para mantener con vida a Holanda. El portero neerlandés sostuvo a los suyos con intervenciones de muchísimo mérito ante Achraf, El Aynaoui o Rahimi, pero ni siquiera su exhibición fue suficiente para evitar la eliminación.

Los africanos salieron con personalidad desde el primer minuto. Achraf Hakimi fue un martillo por la banda derecha, Bouaddi marcó el ritmo del centro del campo y El Aynaoui volvió a demostrar que es uno de los grandes nombres propios de este Mundial. Saibari rozó el gol en varias ocasiones antes del descanso y Verbruggen tuvo que multiplicarse para impedir que Marruecos se marchara con ventaja.

Diop rescató a Marruecos

Tras el descanso el guion apenas cambió. Marruecos siguió llegando con peligro, Achraf estrelló un misil en el larguero y Verbruggen volvió a responder con reflejos extraordinarios. Sin embargo, cuando mejor estaban los de Ouahbi llegó el golpe más duro. Summerville ganó la línea de fondo, asistió desde el suelo y Gakpo apareció para marcar el 0-1 en el minuto 72. Un gol lleno de simbología por su celebración. El delantero rompió a llorar por el fallecimiento de su hijo durante el embarazo y fue abrazado por todos sus compañeros.

El tanto parecía definitivo. Holanda se encerró atrás y comenzó a proteger la ventaja mientras el tiempo se consumía. Pero Marruecos no bajó los brazos. Lo intentó una y otra vez hasta que encontró el premio en el tiempo añadido. Talbi puso un centro perfecto al corazón del área e Issa Diop se elevó por encima de todos para conectar un cabezazo imparable que devolvió la igualdad en el minuto 91 y llevó el partido a la prórroga.

En el tiempo extra volvió a aparecer Verbruggen con una parada antológica a Rahimi en un mano a mano que parecía gol. El guardameta neerlandés mantuvo con vida a la Oranje, mientras El Aynaoui seguía dominando el centro del campo con una actuación sobresaliente, rozando el cien por cien de acierto en el pase.

Bono volvió a decidir una clasificación

Los penaltis terminaron premiando al equipo que más lo había buscado. Hubo emoción desde el primer lanzamiento. El Aynaoui abrió la tanda fallando para Marruecos y Koopmeiners respondió marcando para Holanda. Después llegaron los errores de Kluivert, que estrelló su disparo en el poste, y de Timber, que envió su lanzamiento fuera. Rahimi tuvo la fortuna de ver cómo el balón, tras tocarlo Verbruggen, acababa entrando, mientras Talbi y Weghorst mantuvieron el pulso.

Todo quedó en manos de Saibari. El centrocampista no tembló. Ejecutó con frialdad el penalti definitivo para superar a Bono… perdón, para superar a Verbruggen y sellar una clasificación histórica. Antes, Bono había detenido el lanzamiento de Summerville con una parada decisiva que terminó inclinando definitivamente la balanza.

Marruecos ya está en octavos. Lo hace con todo merecimiento, después de eliminar a una de las grandes favoritas del torneo y confirmando que esta generación está preparada para seguir haciendo historia en el Mundial.