Así han quedado los partidos de hoy, lunes 29 de junio, en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final

El Mundial 2026 afronta este lunes, 29 de junio, el segundo día de partidos de dieciseisavos, con tres partidos más, todos ellos muy interesantes. Tras el pase de Canadá a octavos, tres selecciones más estarán en esa siguiente ronda tras los encuentros de este lunes. Son los siguientes: Brasil – Japón, Alemania – Paraguay y Holanda – Marruecos.

Resultado del Brasil – Japón

Un épico gol de Martinelli, en el minuto 95 y en una mala salida de balón de Japón, da el pase a Brasil a octavos en un vibrante partido en el que los de Ancelotti tuvieron que remontar. Y es que Japón se adelantó con un gol de Sano a la media hora de juego y Brasil, tras una gran segunda parte, logró la remontada con goles de Casemiro y el mencionado de Martinelli, que fue en el último minuto de partido.

Cómo ha quedado el Alemania – Paraguay

El Alemania – Paraguay se disputará a partir de las 22:30 hora española (una menos en las Islas Canarias). Este encuentro se jugará en Boston. Alemania fue primera de su grupo, mientras que Paraguay fue una de las mejores terceras clasificadas. Alemania es la gran favorita.

Así quedó el Holanda – Marruecos

Por su parte, Holanda y Marruecos protagonizan uno de los partidazos de dieciseisavos. Posiblemente sea el mejor de todos. En un duelo que se disputa en Monterrey (México), una de las últimas semifinalistas -el combinado marroquí- se mide a una de las selecciones más clásicas de los Mundiales. Partidazo: el que gane se medirá a Canadá en octavos. El encuentro arrancará a las 3:00 hora española (una menos en las Islas Canarias).