La AEMET alerta de la llegada de fuertes tormentas y un cambio brusco en el tiempo después

Un cambio brusco en el tiempo después está a punto de llegar, la AEMET no duda en advertirnos de que las fuertes tormentas están cerca. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y acabará marcando una diferencia significativa. Un cambio de tendencia que hasta el momento puede acabar siendo lo que nos aporte esta tregua que durará muy poco, menos de lo que nos imaginaríamos que tendríamos por delante en estos días en los que todo puede ser posible.

Las fuertes tormentas son un riesgo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que hasta el momento desconocíamos que podrían ser una realidad. El mal tiempo se convierte en un problema cuando las actividades al aire libre se disparan y acabarán siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. De las altas temperaturas a un cielo que se cubre de nubes y en el que aparece una importante tormenta hay un pequeño paso que deberemos tener en consideración.

Un cambio brusco en el tiempo llegará después de este fenómeno

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Estaremos muy pendientes de un cambio en el tiempo que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este fenómeno podría acabar siendo el que nos acompañará en breve, de tal forma que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño paso cuenta. Parece que el tiempo nos da una pequeña tregua en unos días señalados del calendario.

Teniendo en cuenta que media España se prepara para unas vacaciones en las que todo puede ser posible, tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Este final de mes de junio que nos ha dado unas olas de calor de lo más intensas puede estar marcado por otro fenómeno poco común.

Después de las altas temperaturas de estos días las tormentas pueden llegar con más frecuencia y velocidad. Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos de lo que puede pasar con unas cifras que no son nada buenas, sino más bien todo lo contrario.

La AEMET alerta de la llegada de fuertes tormentas

La llegada de fuertes tormentas puede acabar siendo una realidad, sobre todo, en estos días en los que quizás no esperaríamos ver un cambio de tendencia tan intenso. Son momentos de sol y de descanso, aunque también de unas tormentas veraniegas que activan las alertas de los expertos en el tiempo.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «La influencia del anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en zonas del centro y de la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en las sierras del sureste, el sistema Ibérico, los Pirineos o el interior de Mallorca. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto. Son probables las brumas matinales en el Cantábrico y en Galicia. Las temperaturas subirán en la mitad sur y bajarán en la norte y en los archipiélagos. Se superarán los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, del Guadalquivir y del Guadiana, donde pueden alcanzar 39-41 grados. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas bajarán, pudiendo hacerlo de forma notable».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en el valle del Ebro, Ampurdán y, a primeras horas, en zonas expuestas del litoral en Canarias. Temperaturas muy altas en el suroeste peninsular, sobre todo en los valles del tajo, Guadalquivir y Guadiana. El viento será de componente norte en la mitad norte, flojo en general y moderado en el litoral gallego, del este en los litorales mediterráneos y variable en el resto. Moderado de levante en el Estrecho, y de moderado a fuerte con rachas muy fuertes el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán. Alisio moderado en Canarias, aunque podrán ir acompañados de rachas muy fuertes».

Tocará estar preparado para un nuevo episodio de calor intenso que no llegará sólo, sino que también nos dará una serie de cambios que deberemos tener en mente.