El día 30 de junio de 2026 se presenta con cielo despejado en toda la provincia de Zaragoza. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el norte, mientras que en la ribera del Ebro se alcanzarán valores notablemente altos. Se espera viento flojo del noroeste, que se intensificará por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se presenta despejado en la jornada de hoy en Zaragoza, permitiendo que el sol se despierte con fuerza a las 6:32. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en las primeras horas y alcanzarán un caluroso pico de 36 durante la tarde. No se prevén lluvias, por lo que las posibilidades de mojarnos son prácticamente nulas. Sin embargo, la sensación térmica podría llevarnos a sentir el calor de una manera más intensa.

A medida que avanzamos hacia la tarde, la brisa, que sopla del este a unos 15 km/h, será un alivio muy apreciado para los zaragozanos. Con un ambiente que, en su punto más álgido, se percibirá algo cargado por la humedad alta, disfrutaremos de un día de esplendor y luz, ya que el sol se despedirá sobre las 21:41, cerrando una jornada perfecta para disfrutar de los últimos rayos del día.

Calatayud: aire fresco y nubes inestables

Calatayud se despierta con un aire fresco, mientras el horizonte se tiñe de nubes grises que presagian un día inestable. Las primeras horas ofrecen tranquilidad, con temperaturas suaves que rondan los 16 grados, pero la atmósfera se carga de energía que promete cambios bruscos en las próximas horas.

A medida que avanza la tarde, el viento del noreste comenzará a soplar con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 95 km/h, mientras la probabilidad de lluvia se incrementa a un 10%. La sensación térmica también puede descender, haciendo que la tarde se sienta más fría. Así que, mejor llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no se comportará como normalmente esperaríamos.

Tarazona: cielos despejados y ambiente templado

El tiempo transcurre con estabilidad a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y alguna nube que podría aparecer en la tarde. Las temperaturas fluctúan entre los 16 y 31 grados, creando un ambiente templado y agradable. Un suave viento del norte soplará, pero sin causar molestias, así que se espera un día propicio para disfrutar del aire libre.

Con el sol brillando y temperaturas agradables, este es un buen momento para dar un paseo por el parque o disfrutar de una café al aire libre. La jornada invita a actividades tranquilas, perfectas para desconectar y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET

Ribera del Ebro de Zaragoza presenta un aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo, con una temperatura máxima de 36 ºC.