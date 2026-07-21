Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por incumplir la Ley de Amnistía

Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, ha presentado un escrito ante la Secretaría General de la Comisión Europea en el que denuncia a España por el incumplimiento de la Ley de Amnistía. El ex presidente catalán responde así después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara el pasado jueves la amnistía con la que el Gobierno compró los votos de Junts para que Sánchez pudiera ser investido presidente.

Los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig también han firmado el escrito presentado por el abogado Gonzalo Boye ante la Comisión Europea. Puigdemont reclama en el escrito que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España, imputable al Tribunal de Cuentas, y que se remita a España la «correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente, dada la naturaleza del incumplimiento y sus incidencias sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones».

El escrito denuncia también que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía, reabriendo un trámite de alegaciones que considera innecesario y que contraviene la sentencia del TJUE. Boye también ha señalado que el Tribunal de Cuentas publicó una providencia este lunes en la que recogía las indicaciones de la sentencia del TJUE, pero sin aplicar la Ley de Amnistía por el momento, sino que concedía 10 días a las partes.

El escrito de denuncia destaca que la actitud del Tribunal de Cuentas ha vulnerado el artículo 4 del tratado de la Unión sobre la cooperación leal, según el cual los estados miembros deben evitar que sus órganos tomen decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación de las sentencias dictadas por el TJUE. «El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta», recoge la denuncia.