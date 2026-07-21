La Semana Santa representa el corazón del calendario litúrgico cristiano. Durante una semana, la Iglesia conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el misterio central de la fe cristiana y el acontecimiento que da sentido a la esperanza de millones de creyentes en todo el mundo. En España, esta celebración trasciende el ámbito religioso para convertirse también en una manifestación de patrimonio, arte, música, cultura y tradición popular que ha modelado la identidad de numerosas ciudades durante siglos.

Cuando se habla de Semana Santa, nombres como León, Málaga, Zamora, Sevilla o Murcia, acaparan habitualmente el protagonismo. Sin embargo, en el corazón de España existe otra celebración que, lejos del foco mediático de las grandes capitales cofrades, ha sabido conservar una personalidad propia y experimentar un crecimiento constante en los últimos años. La Semana Santa de Madrid reúne cada primavera a miles de fieles y visitantes que encuentran en sus procesiones un recorrido por la historia religiosa de la ciudad, entre iglesias centenarias, conventos, plazas monumentales y algunas de las imágenes más veneradas del país.

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado formalmente a la Comunidad de Madrid que la Semana Santa de la capital sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que pretende poner en valor su riqueza histórica, artística y espiritual, además de su creciente atractivo turístico. La iniciativa culmina un acuerdo aprobado por el Pleno municipal y busca consolidar una celebración que cada año atrae a un mayor número de visitantes nacionales e internacionales.

Una tradición que hunde sus raíces en varios siglos de historia

La historia de la Semana Santa madrileña se remonta de forma significativa a los siglos XVI y XVII, cuando comenzaron a consolidarse las primeras hermandades y cofradías al calor de la capitalidad. Desde entonces, generaciones de cofrades han mantenido viva una tradición que ha sobrevivido a guerras, epidemias, cambios políticos y profundas transformaciones sociales.

Entre sus imágenes más emblemáticas destacan el Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, cuya devoción congrega cada primer viernes de marzo a miles de fieles en su basílica, el Divino Cautivo, el Cristo de los Alabarderos, el Santísimo Cristo de la Fe, conocido popularmente como Cristo de los Estudiantes, o la Virgen de la Soledad y Desamparo, cuya procesión del Sábado Santo constituye uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa madrileña.

Fe, patrimonio y turismo religioso

En los últimos años, Madrid ha reforzado su programación de Semana Santa con conciertos de música sacra, saetas, exposiciones, encuentros de bandas procesionales y actividades culturales que complementan las procesiones y acercan esta tradición a madrileños y visitantes. Más de una veintena de procesiones recorren las calles del centro histórico durante estos días, convirtiendo plazas como la Mayor, la Puerta del Sol o la calle Mayor en escenarios de recogimiento y oración.

El reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional supondría un nuevo impulso para una celebración que combina evangelización, patrimonio artístico y turismo religioso, reforzando la proyección de Madrid como destino cultural y espiritual durante la Semana Santa.