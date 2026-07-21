Detenido el bedel de un colegio de Ibiza por instalar cámaras ocultas en el baño de las profesoras

El bedel del CEIP Sant Rafel, ubicado en el municipio de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), ha sido detenido en el marco de una investigación judicial que trata de esclarecer la presunta instalación de cámaras ocultas en el baño utilizado por las profesoras del centro. El trabajador está siendo investigado por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, mientras la autoridad judicial continúa practicando diligencias para determinar el alcance de los hechos.

La investigación está siendo dirigida por la magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, que trata de determinar si el bedel habría colocado dispositivos de grabación con el objetivo de captar imágenes de carácter íntimo sin el conocimiento ni el consentimiento de las docentes.

Los agentes encargados del caso trabajan para esclarecer cuándo pudieron instalarse las supuestas cámaras ocultas, si llegaron a grabar imágenes y durante cuánto tiempo habrían permanecido en funcionamiento. También se analiza si existen más personas afectadas y si pudieron producirse otras conductas relacionadas con los hechos investigados. Por el momento, la causa permanece bajo secreto en parte de sus actuaciones mientras se recopilan pruebas y se realizan las correspondientes diligencias judiciales.

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, responsable de la contratación de los conserjes y del personal de mantenimiento de los centros educativos municipales, ha confirmado que actuó de forma inmediata tras conocer la apertura de diligencias judiciales contra su empleado.

El Consistorio ha solicitado formalmente personarse en el procedimiento con el objetivo de conocer el contenido de la investigación, acceder a las resoluciones judiciales y poder adoptar, dentro de sus competencias, las medidas administrativas y cautelares que resulten oportunas. La noticia fue avanzada en primicia por los informativos de IB3, la televisión autonómica balear.

No obstante, la administración municipal permanece a la espera de que el juzgado resuelva su petición antes de adoptar cualquier decisión respecto a la situación laboral del bedel investigado. Desde el Ayuntamiento recuerdan que cualquier actuación administrativa estará condicionada al desarrollo del procedimiento judicial y a las resoluciones que vaya adoptando la magistrada instructora. En caso de que la investigación avance, el Consistorio estudiará las medidas que correspondan conforme a la normativa aplicable a los empleados públicos, siempre respetando la presunción de inocencia del trabajador.

La investigación ha generado una importante preocupación entre la comunidad educativa del CEIP Sant Rafel, al tratarse de unos hechos que, de confirmarse, afectarían directamente al derecho a la intimidad de las docentes. Mientras continúan las pesquisas, las autoridades tratan de determinar con exactitud lo ocurrido y si la presunta instalación de cámaras ocultas en el baño de las profesoras llegó a afectar a una o varias personas.

La causa permanece abierta y será la autoridad judicial la que determine, una vez finalizada la instrucción, si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal contra el bedel del CEIP Sant Rafel, que mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.