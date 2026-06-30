Parque Warner estrena ‘DC Super-Villains Stunt Show’ tras dos décadas de Loca Academia de Policía

Parque Warner Madrid estrena este miércoles 1 de julio en su Teatro de Especialistas un espectáculo de acrobacias y derrapes denominado DC Super-Villains Stunt Show, que reemplaza al de Loca Academia de Policía tras más de dos décadas en la oferta de este complejo de atracciones ubicado en San Martín de la Vega (Madrid).

La nueva exhibición, que está protagonizada por los supervillanos más emblemáticos de DC y la Task Force-X, supone para los asistentes una inolvidable experiencia inmersiva y muy cinematográfica.

Una función de pura adrenalina, más evolucionada y emocionante que la cómica representación anterior que recordaba las hazañas del oficial Carey Mahoney y sus amigos.

La de ahora es una potente sucesión de escenas propias del rodaje de una película de supervillanos, al más puro estilo hollywoodiense. Coches a toda velocidad realizando piruetas y quemando rueda, motocicletas haciendo cabriolas, equilibrismos, persecuciones, fuegos, llamaradas, pirotecnia y grandes efectos sonoros. Un cóctel explosivo de entretenimiento.

El Joker y Enigma en Gotham City. (Imagen: Parque Warner)

La trama de DC Super-Villains Stunt Show arranca cuando El Joker, Enigma y Espantapájaros activan El botón de la risa, un dispositivo capaz de hackear y controlar todos los vehículos de Gotham City: desde coches-patrulla hasta motos y quads.

Con la ciudad sumida en el caos y el departamento de policía completamente desbordado, entra en escena Task Force-X, un insólito grupo liderado por Harley Quinn y que tiene en sus filas a Lobo y Peacemaker. Pero lejos de controlar la situación, El Espantapájaros logra liberar su toxina del miedo, desencadenando una nueva amenaza de consecuencias imprevisibles.

El show culmina con el regreso de los villanos en un monster truck temático de El Joker y un enfrentamiento final donde Harley Quinn logra derrotar al enemigo de Batman, que también tendrá una aparición estelar.

Más de 10 vehículos

Bajo una impresionante puesta en escena, 12 especialistas de primer nivel participan en esta superproducción repleta de ritmo y acción, con coreografías, impactantes efectos pirotécnicos, persecuciones y todo tipo de increíbles acrobacias al volante de más de 10 vehículos.

En total, alrededor de media hora de puro espectáculo con maniobras extremas de alta velocidad, derrapes milimétricos y saltos imposibles que mantendrán la tensión hasta el final, convirtiendo cada instante en un momento único para toda la familia.

Un monster truck temático de El Joker en el nuevo espectáculo. (Foto: Parque Warner)

Toni Bou, el piloto español de trial más laureado de la historia con 39 títulos mundiales logrados junto al equipo Repsol Honda, presentó el lunes esta nueva producción con un pre-show en el que deleitó a todos los asistentes. Fue toda una masterclass de acrobacias con su moto, destacando los saltos sobre unos voluntarios del público, un número de máximo riesgo que se llevó los mayores aplausos.