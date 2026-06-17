Llega la gran fiesta del Orgullo en Parque Warner: desfiles, nuevos espectáculos y mucho color

Parque Warner Madrid se prepara para acoger su Pride Week: ¡un Parque con Orgullo! Del 22 de junio al 5 de julio, las instalaciones ofrecerán a todos los visitantes una celebración dedicada a la diversidad, transformando la visita habitual en una gran fiesta.

Para esta ocasión tan especial, el parque ha diseñado una programación y tematización exclusivas pensadas para toda la familia. Desde el primer momento, las emblemáticas áreas de Hollywood Boulevard y Movie World Studios transformarán por completo su imagen habitual gracias a una espectacular decoración con los colores del arcoíris, dando la bienvenida a los visitantes en un entorno festivo inigualable.

El gran protagonista de las jornadas será el Superstars of Pride Parade, un desfile lleno de ritmo que recorrerá las calles del parque convirtiendo la visita en una auténtica fiesta.

Además, esta experiencia no estaría completa sin la participación de los clásicos personajes: los emblemáticos Looney Tunes sorprenderán a todos los asistentes luciendo trajes exclusivos diseñados especialmente para la semana del Orgullo.

Para inmortalizar esta gran celebración de la diversidad, el parque habilitará distintos photocalls temáticos y organizará encuentros Meet & Greet, donde el público tendrá la oportunidad de conocer de cerca a sus personajes favoritos y fotografiarse con ellos.

El Parque Warner -a sólo 30 kilómetros de la capital- cuenta con cinco áreas temáticas diferentes para que puedas teletransportarte a tu película favorita de acción o de dibujos: Hollywood Boulevard, Old West Territory, Movie World Studios, Cartoon Village y DC Super Heroes World.

Warner Beach

Si bien ya se incluyen aquí atracciones donde el agua es el protagonista y el mayor alivio para las jornadas más calurosas, desde el pasado 6 de junio y hasta el 6 de septiembre está disponible la zona acuática, conocida como Warner Beach, que reúne toboganes y flotadores de arrastre y espacios de recreo para toda la familia. Desde Black Manta y Aquaman hasta The Joker: el tubo de la risa o Agua Aventura.

A lo largo del parque existen además multitud de tiendas de souvenirs y complementos, casetas de feria y habilidades y puestos de caramelos (aptos para celíacos y sin gluten, también), chucherías variadas, helados, dulces y snacks para reponer fuerzas.

Igualmente, hay numerosos restaurantes distribuidos por todo el recorrido. Desde el menú tipo tex-mex que ofrece El Rancho, en el Old West Territory, con un buen costillar aderezado con la mejor salsa barbacoa, hasta las mejores hamburguesas del Porky Pig Diner, en la zona infantil.

Además, la atención del personal del parque es excelente de principio a fin, facilitando cualquier necesidad. Todos estos mimbres hacen de la Warner una experiencia única e inolvidable. No duden en vivirla.